Regina Blandón con body negro se hace sesión de fotos y se ve divina

México. La actriz Regina Blandón, originaria de Ciudad de México y quien se hizo famosa en la televisión mexicana tras participar en el programa La familia P. Luche al lado de Eugenio Derbez, posa en body negro para hacerse una sesión de fotos y se ve divina.

Regina Blandón comparte a través de Instagram una fotografía en la que aparece posando en blanco y negro con ropa especial para una sesión de fotos que se hizo y desata una serie de halagos porque al mostrarse con el body negro se ve sencillamente espectacular.

Blandón, hija del actor Roberto Blandón, no acostumbra a hacer este tipo de publicaciones pero ahora lo hace debido a que se trata de un trabajo especial en el que participa y las imágenes están circulando en redes sociales; en ellas se ve guapísima y resplandece con su figura espectacular.

María Regina Blandón Marrón es el nombre de la famosa actriz, quien también es cantante y ha participado en varias películas, entre ellas Como novio de pueblo exhibida durante 2019 y en la que actuó con Martín Altomaro, José María de Tavira y Ricardo Polanco.

Recientemente Blandón se pronunció respecto al debate que surgió y en el que se pretende despenalizar el aborto en el estado de Veracruz. Según se informó en distintos medios, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) votó en contra del proyecto que obliga al Congreso de Veracruz a modificar su Código Penal local, con el fin de despenalizar la interrupción del embarazo bajo cualquier circunstancia.

Y Regina por medio de sus redes sociales mostró su apoyo al aborto legal, causando muchas opiniones divididas. A través de un post en Instagram, la actriz dijo lo siguiente:

El debate no es: aborto o no aborto, es: aborto legal o aborto clandestino (como dijo Fernando Bonilla). Es una cuestión de salud pública, no de convicciones personales. La maternidad debe ser una decisión, no una obligación. El que se despenalice el aborto, no te obliga a abortar, pero el que no se despenalice, sí te obliga a ser madre. Por eso, aborto legal ya".