Regina Blandón habla sin tapujos sobre críticas que le hace su propio cuerpo, al ser figura pública

Regina Blandón compartió en su feed de Instagram un par de fotografías en ropa interior para mostrar su cuerpo y confesar, que constantemente se critica a sí misma por no lucir como marcan los estándares de belleza. Asimismo la actriz mexicana habló de la presión que ha llegado a sentir, por no tener el "cuerpo perfecto" al ser una figura pública.

La protagonista de la película de Netflix "Sin hijos", contó que hace unos días recibió un comentario en una de sus fotos en Instagram que decía: "enseñándonos la lonja". La ex esposa del comediante Roberto Flores, dijo que a raíz de dicho comentario no ha dejado de pensar "en lo de la ver...que estamos".

La actriz del show de televisión "La Familia P. Luche", donde interpretaba a "Bibi P. Luche" (la que no era una niña normal), dejó muy en claro que esta publicación que hacía no era para que sus fans le dijeran: "no, pero no hagas caso, no, pero así te ves bien".

Es por si alguien también le habla de la chingada a su cuerpo por no verse de cierta forma, (la que cada quien haya idealizado para sí mismo) y para apapacharnos un poco más.

La actriz Regina Blandón, originaria de la Ciudad de México, compartió que desde pequeña le han dicho que por dedicarse a la actuación, siempre debe verse de cierta forma, "siempre te tienes que cuidar, siempre 'arreglada', siempre fit". Resaltó no estar en contra de esto, "pero cuando uno no está en ese modo o subió un poco de peso o no tiene cierta complexión aunque le eche todas las ganas del mundo, o nomás no le da la vida para estar 'de cierta forma', no tiene por qué sentirse de la chingada, ¿no?".

Es tanta la presión que ha llegado a sentir, que cuando tiene que hacer un casting, su mayor preocupación es "qué me voy a poner para que no se me vea alguna lonja", en vez de pensar en lo que más "pinches gusta hacer, que es actuar".

Regina Blandón mencionó que cuando se tomó estas fotos estaba de lo más alegre, pero al verlas al día siguiente, empezó a verse varios "defectos" en su cuerpo "Se me ve gorda la pierna, es que la panza, es que la lonja de atrás, es que debería estar más flaca, es que por qué no le echo más ganas, bla bla bla...y así he sido toda la vida conmigo, diario me levanto a pesarme y no saben lo de la ver... que me hablo".

Al final de su mensaje expresó que no se estaba haciendo la víctima, "en lo más mínimo, es poner afuera que nos podemos ver como queramos".