Regina Blandón sin nada de maquillaje se llena de halagos

Regina Blandón de 30 años de edad, ha sido considerada por muchos de sus fans como una mujer demasiado bella y con un carácter encantador, es por eso que la actriz le dijo adiós a las críticas para aparecer en redes sociales sin nada de maquillaje, pues quiso mostrarse lo más natural posible dejando en claro que el glamour no es lo más importante en la vida.

La foto de Regina Blandón originaria de la Ciudad de México, alcanzó más de 36 mil likes, además de varios comentarios de todo tipo, donde le hicieron saber que se ve demasiado guapa, pues su cutis se mira demasiado espectacular, además la sonrisa de la actriz de La Familia Peluche deja a todos emocionados ya que contagia a quien sea, pues es lo que siempre ha logrado.

"Hay bella por que no eres una niña normal ...hay bibi no tienes llenadera", "Que bella, me encanta pues das a notar transparencia y dulzura", "Es excelente tu sonrisa y tú eres bellísima Regina, besos y bendiciones", "Tu sonrisa es lo mejor del mundo. Ya urge verla diario en MCDR", "Te vi de juez de comedy central y créeme que me agrada tu sentido del humor eres muy cool", le escriben a Regina Blandón.

Y es que a Regina Blandón siempre le han dicho que no se haga ninguna cirugía plástica en su rostro, pues se le ve muy bien, pero la razón por la cual se lo dicen es porque otras famosas se lo han hecho y se ven muy diferentes.

Para quienes no lo saben Regina Blandón siempre ha sido caracterizada como una mujer con un gran sentido del humor y una belleza única como se dijo anteriormente, además la actriz tiene un cuerpazo natural de ensueño, pues sus seguidores de Instagram le han dicho que son pocas las mujeres de la farándula que logran verse igual de guapas que ella.

Basta con ver las fotos en traje de baño donde podemos ver a Regina Blandón con un cuerpazo de envidia donde su cintura y abdomen plano, revientan las redes sociales, ya que se ve como una verdadera diosa que logra cautivar a cualquiera, por si fuera poco los vestidos apretaditos también se le ven muy bien a Regina Blandón quien siempre ha tenido mucho estilo para vestir.

Regina Blandón con una belleza única desató la locura en redes/Instagram

Ahora si hablamos del bello rostro de Regina Blandón, los internautas se quedaran paralizados, pero cuando se maquilla, pues es una experta cuando se arregla las pestañas las cuales le quedan muy elegantes, pues muchas de sus fans se las han elogiado debido lo grandes que se ven cuando se toma una selfie, además son completamente naturales.

Regina Blandón también es una mujer muy profesional en todo lo que hace, pues siempre ha experimentado con diversos papeles en su carrera, desde hacer personajes rudos, donde sorprende a más de uno, hasta realizar escenas de besos con otras chicas como la vez que hizo un video musical con María León con quien se besó en unas escenas.

Regina Blandón también se ha ganado el cariño del público por ser una mujer que le encanta expresar sus emociones, pues aunque lo hace pocas veces sus seguidores se emocionan demasiado, ya que les gusta saber lo que siente la actriz cuando trata de dar una gran noticia, aunque asegura que lo hace pocas veces, le gusta hacerlo demasiado.

Otra de las facetas que pocos conocían de Regina Blandón, es que le encanta la música, incluso se ha dado la oportunidad de realizar algunos covers los cuales han sido bien recibidos por el público, además le han dicho que canta muy bien, pues son pocas las actrices que tienen la habilidad de cantar y actuar como lo hace ella.