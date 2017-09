¡Regina Blandón y su rara boda con su ahora raro esposo!

Tal parece que la más rara de la Familia P. Luche, obvio hablamos de Bibi, ha tenido quizás el momento más normal de su vida, claro sin contar su famosa fiesta por su primer periodo.

La actriz Regina Blandón, sorprendió a sus miles de seguidores en redes sociales, al dar a conocer que no era tan rara como pensábamos, al contraer matrimonio con su raro novio Roberto Flores, quien es el CEO y co-confudador de The Comedy Co.

Foto: Instagram @reginablandon

Regina Blandón compartió una fotografía donde luce un hermosa pero sencillo vestido de novia, junto con el siguiente mensaje:

“Equipo para siempre. Te amo con todo mi corazón”.

Así mismo, el raro novio que se casó con la hija rara de Ludovico P. Luche (Eugenio Derbez) y Federica P. Luche (Consuelo Duval), compartió esta misma fotografía con las mismas palabras.

Equipo. Para siempre. Te amo, esposa, @reginablandon. Una publicación compartida de Roberto Flores (@robtalcual) el 2 de Sep de 2017 a la(s) 2:14 PDT

Y no cabe duda que Bibi P. Luche es bien rara, no es una niña normal, ya que en su fiesta de bodas estuvo todo el tiempo muy acaramelada con su ahora esposo, vaya hasta un vals muy raro bailaron.

Bibi…¿por qué no eres una niña normal?

Entre las invitadas estuvo la actriz Sofía Castro, hija de Angélica Rivera (Primera Dama de México).

“Se merecen toda la felicidad del mundo”, expresó la también hija de El Güero Castro junto a un video de los raros esposos.

Se merecen toda la felicidad del mundo!!!! ❤ @reginablandon @robtalcual Una publicación compartida de Sofia Castro (@sofia_96castro) el 2 de Sep de 2017 a la(s) 4:02 PDT

Como se recuerda, Regina Blandón habría tenido una mala experiencia con su ex novio Ricardo Polanco. Luego de terminar con el actor, la popular Bibi por fin encontraría al chico que le quiete el sueño y seria Roberto Flores. Ellos comenzaron su relación en septiembre del 2014 y hoy con casi 3 años de relación por fin habrían dado un importante paso, el matrimonio.

“Es alguien con quien estoy saliendo y estamos en la etapa de enamoramiento, que es lo más bonito de cualquier relación”, comentó la actriz en el 2014 sin saber que él se convertiría en pieza fundamental en su vida.

Foto: Instagram @reginablandon

Muchos fans de la actriz le están deseando en redes sociales mucha suerte en su nueva etapa de su vida junto a Roberto. Otros creen que todo se trataba de una sesión de fotos para una marca de vestidos de novias o una nueva producción de una serie ya que Roberto es también actor y comediante.

¡Pero no, la rara de la Familia P. Luche se casó!