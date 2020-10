Regina Castro, hija de Angélica Rivera, opaca con su belleza a su hermana Sofía Castro

Regina Castro, la hija menor de la ex Primera Dama de México Angélica Rivera y del productor de televisión "El Güero" Castro, desde que la anterior Familia Presidencial terminó, mantiene sus redes sociales en modo público, donde comparte fotografías de su estilo de vida, fotos junto a su mamá y hermanas y más. En cada uno de sus post la joven de 15 años de edad demuestra ser tan bella como su progenitora.

Y esa belleza que tiene Regina Castro ha opacadoa su hermana Sofía Castro, quien compartió en su feed de Instagram una fotografía junto a ella. Su dulce mirada y su angelical rostro han conquistado a muchos usuarios de redes sociales. Junto a esta imagen la primogénita de José Alberto "El Güero" Castro y Angélica Rivera, escribió el siguiente mensaje dedicado a su hermana menor:

Deseo que vueles y vueles muy alto con esas alas enormes que tienes, eres luz y nos contagias a todos ❤️ eres la sonrisa de todos en la casa. Te vamos a extrañar mucho yo más que nadie por supuesto, eres la mejor compañera y cómplice qué hay, gracias por tanto amor que nos das. Diviértete, goza y disfruta como tú sabes, nos vemos pronto mi chiquita te amo con toda mi alma.

"El amor de hermanas es el más puro", "hermosas", "que lindas niñas, les deseo todo el éxito del mundo, Diosito las bendiga", "miradas que enamoran", "para de guapas", "hermosas", "bendiciones en el viaje, que regrese con bien y tú con tu mami, en casa, sigan adelante", "Sofía, Fernanda y Regina son mi trío favorito", son algunos de los comentarios en la publicación que hizo Sofía Castro junto a su hermana Regina Castro.

Foto: Instagram @sofia_96castro

Sofía Castro se sincera sobre el bullying que ha vivido

Por otra parte, a través de su canal de YouTube Sofía Castro habló del bullying que vivió durante su adolescencia: "yo a los 14 o 15 años tenía sobrepeso, estaba gordita y me molestaban en la escuela por eso, me acuerdo que un día estaba en la escuela, vi que todos mis compañeros deshicieron la fila frente a mi, cuando me di cuenta vi que había dado el botonazo y no saben cómo me molestaron con eso".

Unos años después Sofía Castro volvió a sufrir bullying tras su decisión de volverse actriz y el compromiso de su mamá Angélica Rivera con Enrique Peña Nieto: "quería empezar, no quería esperar a que empezara la prepa y justo cuando comencé, empezó la nueva etapa y la nueva vida de mi mamá. Y ahí empezaron otra vez los comentarios contra mí, contra mi físico, me dijeron cosas muy feas, me insultaban. Costaron muchos años de terapia y de cariño de mi familia".

Sofía Castro lamenta haberle dado el poder a esos comentarios para que influyeran en su autoestima. "Y las mismas amigas que me molestaban en el colegio anterior me las encontraba en el antro y todas querían estar conmigo o todas querían ser mis amigas y de repente hoy pregúntenme si esas amigas que me hablaron en ese momento, hoy están conmigo o son mis amigas. Por eso yo siempre he tenido muy claro quienes son mis cuatro amigas de la escuela, quienes estuvieron conmigo hasta el final de la raya y que no me dejaron".

Angélica Rivera fue la Primera Dama de México entre el 2012 y 2018, ese momento en la vida de su mamá que Sofía Castro define como una "etapa diferente con una responsabilidad diferente", fue sin duda el periodo más complejo para ella, pues asegura que recibió infinidad de ataques por su físico, por su persona y por ser hija de quien era, "me dijeron cosas muy feas, me insultaban, eso me empezó a generar muchísima inseguridad".