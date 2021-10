Regina Castro presume porte y elegancia con traje de baño verde

Regina Castro de 16 años de edad vuelve a causar furor total en las redes sociales esto después de posar en traje de baño de una manera muy elegante y es que contrario a otras chicas ella es de no enseñas demás.

En la foto que subió a su cuenta de Instagram se puede ver a Regina Castro como una verdadera modelo y demuestra que no solo su madre Angélica Rivera y su hermana Sofía Castro son las estrellas de la familia, pues ella también tiene lo suyo.

"Después a la normalidad volvemos sin decirnos te amo", escribe la joven quien al parecer está enamorado aunque no especifico mucho en el post, pues ella solo quiso que admiraran su outfit playero el cual es de infarto.

Regresando con la foto se puede ver a Regina Castro posando muy coqueta con su traje de baño en color verde, además de lucir su cabellera rubia totalmente suelta, pues le fascina que sus fans le pregunten como la cuida.

Regina Castro espectacular en traje de baño/Instagram

Como era de esperarse las redes sociales no se aguantaron las ganas para hacerle saber a la hija de La Gaviota que se ve espectacular y hasta le preguntaron donde adquirió el traje de baño el cual le queda fabuloso a la también modelo mexicana.

"Muy bella igual que tu mami", "No aguanto tanta belleza en una sóla foto", "Y es a esto a lo que yo le llamo perfección", "No manches eres la más bonita de tus hermanas, elegancia, frescura, buen estilo, personalidad, etc. Si me sorprendiste mucho", escriben los fans.

Para quienes no lo saben Regina Castro contrario a sus hermanas ha preferido elegir el mundo de las redes sociales en vez de la televisión y es que al parecer a ella no le gusta ser tan pública como el resto de la familia.

Cabe mencionar que mucho se ha dicho sobre el gran regreso de su madre a las telenovelas pues desde hace años no se le ve en pantalla chica por lo que los mismos fans de la joven le preguntan cuando regresara su madre quien además tiene su cuenta de Instagram en privado, esto debido al hate que ha recibido.

