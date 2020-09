Regina Catro, hija de Angélica Rivera presume mini falda negra y rompe las redes

Regina Castro, la hija de menor de Angélica Rivera, desató la locura en Instagram al aparecer con una mini falda con la cual alborotó a sus fans, ya que la joven se miraba espectacular, además del hermoso outfit que se cargaba.

La foto de Regina alcanzó más de dos mil likes y los comentarios donde sus fans le insinúan que quieren ser su novia no se hicieron esperar, pues Regina Castro, al igual que su hermana Sofía Castro es una mujer muy bella.

Para los que no saben Regina Castro y sigue los mismos pasos de moda que su hermana Sofía Castro, pues aunque no es actriz como ella no quiere ser opacada, por lo que se deja ver de lo más bella en sus redes sociales, donde tiene poco más de 45 mil likes.

Regina Castro muy sensual con su falda/Instagram

"Guapa @reginacastroooo te quiero mucho", "Que bellas muñe quitas igual qu su HERMOSA mamá , toda muy bellas y más la mamá", "Ya estás bien grande, me siento como la tía que te vio crecer", "Cómo eres tan guapa", "Que guapa eres muy hermosa e igual que tu mamá", le escribieron a Regina Castro en Instagram.

Pero eso no es todo lo que Regina ha hecho durante estos meses, pues se la ha pasado compartiendo fotos a lado de sus hermanas con quienes se lleva de maravilla y es que su madre Angélica Rivera ha tratado de que sean muy unidas, lo cual ha logrado.

Angélica Rivera junto a su hija Regina Castro/Instagram

En otras fotos se puede ver a las jóvenes disfrutando de una alberca, donde enseñan el cuerpazo que se cargan, por lo que sus seguidores quedaron emocionados por la belleza de las tres jóvenes.

Para quienes no lo sepan, Sofía Castro la mayor de las Castro, se ha convertido en todo un ejemplo a seguir para sus hermanas, pues desde muy joven la actriz decidió buscar una oportunidad en el mundo del espectáculo sin la ayuda de sus padres, por lo que sus hermanas están orgullosas de ella.

Regina Castro una mujer muy bella en redes sociales/Instagram

Aunque Regina Castro no es figura pública, como se dijo en un principio, tiene una gran influencia en Instagram, ya que su cara, y cuerpo de envidia ha hecho que varios internautas se fijen en ella.

Aunque las fotos de Regina Castro dejan a muchos con la boca abierta, pues cada pose que realiza en las fotografías, hace que luzca como una modelo profesional, por lo que en un futuro podríamos verla modelando en una pasarela.

Cambiando un poco el tema muchos fans de Angélica Rivera, están emocionados, ya que pronto regresara a la televisión, y aunque no se sabe con que proyecto la veremos después de años de retirarse del medio de la farándula muchos la esperan con ansia.

