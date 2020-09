Regina King, Mark Ruffalo y Eddie Murphy, entre los ganadores de los premios Emmy 2020

Los Ángeles, California, Estados Unidos. Ya hay lista de triunfadores en los premios Emmy 2020. Regina King, Mark Ruffalo y Eddie Murphy figuran entre algunos de los ganadores en este año, además, la serie The Crown, de Netflix, consigue premio a Mejor Vestuario de Época.

La noche de celebración en los premios Emmy 2020 llega a su final. Regina King consigue premio a Mejor Actriz por su trabajo en la película Watchmen (HBO); Mark Ruffalo obtiene uno en la categoría a Mejor Actor por la serie I Know this much is true (HBO) y Eddie Murphy resulta el Mejor Actor invitado en la serie de comedia Saturday nigth live (NBC). La Mejor Serie Limitada resulta ser Watchmen (HBO).

Debido a la pandemia por coronavirus Covid-19, este año se hizo la ceremonia virtual de dicha gala de premios y Jimmy Kimmel la hizo como anfitrión del show, el cual se realizó en vivo desde el Staples Center de Los Ángeles, California.

La lista de ganadores de los premios Emmy 2020 se publica ya en distintos portales de noticias y esta es:

Mejor Actriz en una Serie de Comedia: Catherine O'Hara, Schitt's Creek (Pop TV)

Mejor Actor en una Serie de Comedia: Eugene Levy, Schitt's Creek (Pop TV)

Mejor Guion para una Serie de Comedia: Daniel Levy - Schitt's Creek, Happy Ending (Pop TV)

Mejor Dirección en una Serie de Comedia: Schitt's Creek (Pop TV)

Mejor Actor de Reparto en una Serie de Comedia: Daniel Levy - Schitt's Creek (Pop TV)

Mejor Actriz de Reparto en una Serie de Comedia: Annie Murphy - Schitt's Creek (Pop TV)

Mejor Serie de Comedia: Schitt's Creek (Pop TV)

Mejor Talk Show de Variedad: Last Week Tonight with John Oliver (HBO)

Mejor Actriz en una Serie Limitada o Película: Regina King, Watchmen (HBO)

Mejor Actor en una Serie Limitada o Película: Mark Ruffalo, I Know This Much Is True (HBO)

Mejor Guion para una Serie Limitada o Película: Damon Lindelof y Cord Jefferson, Watchmen (HBO)

Mejor Dirección Para una Serie Limitada, Película o Especial Dramático: Maira Schrader, Unorthodox (Netflix)

Mejor Actor de Reparto en una Serie Limitada o Película: Yahya Abdul-Mateen II, Watchmen (HBO)

Mejor Actriz de Reparto en una Serie Limitada o Película: Uzo Aduba, Mrs. America (FX Networks)

Mejor Serie Limitada: Watchmen (HBO)

Mejor Programa de Competición: RuPaul's Drag Race (VH1)

Governors Award: Tyler Perry

Mejor Actor en una Serie de Drama: Jeremy Strong, Succession (HBO)

Mejor Dirección Musical: The Kennedy Center Honors (CBS)

Mejor Serie de Sketches Variados: Saturday Night Live (NBC)

Mejor Especial de Variedad (Live): Live In Front Of A Studio Audience: All In the Family y Good Times (ABC)

Mejor Documental o Especial de No Ficción: The Apollo (HBO)

Mejor Serie o Especial No Ficción con Host: Leah Remini: Scientology and the Aftermath

Mejor Serie de Variedades de Formato Corto: Carpool Karaoke: The Series (Apple TV+)

Mejor Vestuario para un Programa Variado, De No Ficción o De Realidad: The Masked Singer (Fox)

Mejor Maquillaje Contemporáneo Para un Programa de Variedad, No Ficción o Reality (No-Prótesis): RuPaul's Drag Race (VH1)

Mejor Peinado Contemporáneo para un Programa De Variedad, de No Ficción o De Realidad: RuPaul's Drag Race (VH1)

Mejor Serie de Reality o No Ficción de Formato Corto: National Geographic Presents: Creating Cosmos: Possible Worlds (National Geographic)

Mejor Programa de Reality Estructurado: Queer Eye (Netflix)

Mejor Casting para un Programa de Reality: RuPaul's Drag Race (VH1)

Mejor Cinematografía para un Programa de No Ficción: The Cave (National Geographic)

Mejor Cinematografía para un Programa de Reality: Life Below Zero (National Geographic).

Mejor Dirección para un Documental o Programa de No Ficción: American Factory (Netflix)

Mejor Dirección para un Programa de Reality: Cheer, Daytona (Netflix)

Mejor Composición musical para una Serie Documental o Especial (Partitura Dramática Original): Why We Hate, Tools & Tactics (Discovery Channel)

Mejor Narrador: David Attenborough, Seven Worlds, One Planet, Antarctica (BBC America)

Mejor Edición de imágenes para un Programa de No Ficción: Apollo 11 (CNN)

Mejor Edición de imágenes para un Programa de Competición o Realidad Estructurada: RuPaul's Drag Race, I'm That Bitch (VH1)

Mejor Edición de Imágenes Para un Programa de Realidad No Estructurada: Cheer, God Blessed Texas (Netflix)

Mejor Edición de sonido para un Programa de Realidad o No Ficción (con una o varias cámaras): Apollo 11 (CNN)

Mejor Mezcla de Sonido para un Programa de Realidad o No Ficción (con una o varias cámaras): Apollo 11 (CNN)

Mejor Mezcla de Sonido para una Serie de Variedad o Especial: Los Oscars (ABC)

Mejor Escritura para un Programa de No Ficción: Don't F**k With Cats: Hunting an Internet Killer, Closing the Net (Netflix)

Mejor Escritura para una Serie de Variedades: Last Week Tonight With John Oliver (HBO)

Mejor Dirección para una Serie de Variedad: Saturday Night Live (NBC)

Mejor Diseño de Iluminación / Dirección de Iluminación para un Especial de Variedad: Super Bowl LIV Halftime Show Starring Jennifer Lopez And Shakira (Fox)

Mejor Edición de Imágenes para Programación de Variedad: Last Week Tonight With John Oliver (HBO)

Mejor Dirección Técnica, Trabajo de Cámara, Control de Video para un Especial: Live In Front Of A Studio Audience: All In The Family y Good Times (ABC)

Mejor Dirección Técnica, Trabajo de Cámara, Control de Video para una Serie: Last Week Tonight With John Oliver (HBO)

Mejor Diseño de Producción para una Serie de Variedad, de Reality o de Competencia: Saturday Night Live (NBC)

Mejor Diseño de Producción para un Especial de Variedad: Los Oscars (ABC)

Mejores Efectos Especiales: The Mandalorian, Chapter 2: The Child (Disney+)

Mejores Efectos Visuales Especiales en un Rol de Reparto: Vikings, The Best Laid Plans (History)

Mejor Cinematografía para una Serie Limitada o Película: Watchmen, This Extraordinary Being (HBO)

Mejor Cinematografía para una Serie Multi-Cámara: The Ranch, It Ain't My Fault (Netflix)

Mejor Cinematografía para una Serie de una Sola Cámara (Media Hora): The Mandalorian, Chapter 7: The Reckoning (Disney+)

Mejor Hairstyling Contemporáneo: Black-ish, Hair Day (ABC)

Mejor Maquillaje de época y / o Maquillaje de Personaje (no protésico): The Marvelous Mrs. Maisel, It's Comedy Or Cabbage (Amazon Prime Video)

Mejor Maquillaje Protésico para una Serie, Serie Limitada, Película o Especial: Star Trek: Picard, Absolute Candor (CBS All Access)

Mejor Vestuario de Fantasía/Sci-Fi: Watchmen, It's Summer And We're Running Out Of Ice (HBO)

Mejor Vestuario de Época: The Crown, Cri De Coeur (Netflix)

Mejor Edición de Imágenes Multi-Cámara para una Serie de Comedia: One Day At A Time, Boundaries (Pop TV)

Mejor Edición de Imágenes con una Sola Cámara para una Serie Dramática: Succession, This Is Not For Tears (HBO)

Mejor Interpretación de Voz en Off de Personajes: Maya Rudolph, Big Mouth (Netflix)

Mejor Serie de Comedia o Drama en Formato Corto: Better Call Saul Employee Training: Legal Ethics With Kim Wexler (AMC)

Mejor Reparto para una Serie de Comedia: Schitt's Creek (Pop TV)

Mejor Reparto para una Serie de Drama: Succession (HBO)

Mejor Composición Musical para una Serie Limitada, una Película o un Especial (partitura dramática original): Watchmen (HBO)

Mejor Música Original y Letras: Euphoria (HBO)

Mejor Show Animado: Rick and Morty (Adult Swim)

Mejor Reparto para una Series Limitadas, Película o Especial: Watchmen (HBO)

Mejor Actor Invitado en una Serie de Comedia: Eddie Murphy, Saturday Night Live (NBC)

Mejor Actriz Invitada en una Serie de Comedia: Maya Rudolph, Saturday Night Live (NBC)

Mejor Host para un Programa de Realidad o Competencia: RuPaul, RuPaul's Drag Race (VH1)

Mejor Edición de Sonido para una Serie Limitada, Película o Especial: Watchmen (HBO)

Mejor Maquillaje Contemporáneo (no protésico): Euphoria (HBO)

Mejor Especial de Variedad (pregrabado): Dave Chappelle: Sticks & Stones (Netflix)

Mejor Actor Invitado en una Serie de Drama: Ron Cephas Jones, This Is Us (NBC)

Mejor Película para Televisión: Bad Education (HBO)

Mejor Actriz Invitada en una Serie de Drama: Cherry Jones, Success