Regina King devastada por la muerte de su único hijo, Ian Alexander Jr. de 26 años de edad

Nueva york.- Ian Alexander Jr., el único hijo de la galardonada actriz y directora Regina King, murió a la edad de 26 años el pasado miércoles, sin embargo, hasta el momento no se han proporcionado mas detalles sobre su fallecimiento. El joven fue producto del matrimonio entre King y Alexander con su ex esposo, el productor discográfico Ian Alexander Sr.

La directora de "One Night in Miami" compartió a Alexander con su ex esposo, Ian Alexander Sr. Los dos se divorciaron en 2007 después de 10 años de matrimonio. El joven Alexander era un DJ que a menudo acompañaba a King a los eventos de alfombra roja. La noticia de su muere se difundió rápidamente en las redes sociales.

Le dijo a E! Noticia en los Globos de Oro 2019: “Ella es simplemente una súper mamá. Ella realmente no deja que los malos días de trabajo o cualquier cosa vuelva y arruine el tiempo que tenemos. Es realmente increíble tener una madre con la que puedo disfrutar pasar el tiempo”.

La pareja tenía tatuajes a juego que decían "amor incondicional" en arameo. Para el cumpleaños número 50 de su madre el año pasado, Alexander publicó un tributo en Instagram que decía en parte: “Poder verte tomar esta vida por el cuello y hacerla tuya es algo por lo que siempre estaré agradecido. Pero tenerte como mi madre es el regalo más grande que podría pedir”.

En Instagram hace una semana, King compartió un clip de la última canción de su hijo, "Green Eyes", instando a sus seguidores a que la vieran. En una entrevista con People, una vez llamó a su hijo "un joven increíble" y habló del amor entre madre e hijo.

“No sabes lo que es el amor incondicional. Puedes decir que sí, pero si no tienes un hijo, no sabes qué es eso”, dijo la ganadora del Oscar, el Globo de Oro y cuatro veces el Emmy. “Cuando lo experimentas, es la (cosa) más satisfactoria que existe”.

King, una estrella en "If Beale Street Could Talk" y muchas otras películas, recibió dos premios NAACP Image. Bernice King, directora ejecutiva del Centro Martin Luther King Jr. para el Cambio No Violento e hija de King, publicó en Twitter: “Orando por Regina King. Ella necesita toda la gracia y la luz que pueda fluir en su camino en este momento”.