Regresa a la música Jarabe de Palo con el sencillo "Eso que tú me das"

México.- La agrupación española Jarabe de Palo, regresa a la industria musical con el tema "Eso que tú me das" tras haberse ausentado por más de un año debido al cáncer de colon que padece Pau Donés, el líder.

El mes pasado Paul, de 53 años, había anunciado su regreso por medio de sus redes sociales luego de desaparecer desde enero de 2019 de la industria debido a las varias recaídas que sufrió por dicha enfermedad, por lo que estrenó el tema "Vuelvo", sin embargo, "Eso que tú me das" es un nuevo comienzo de la agrupación.

Ahora, el líder reaparece en el videoclip oficial del sencillo que da una probada de lo que será su nuevo material discográfico, mostrando un aspecto físico diferente y agradece a todas aquellas personas que lo han apoyado en estos momentos tan difíciles para él.

Estamos acostumbrados a ser escuchados, que no a escuchar. Nos gusta mucho pedir y recibir, mucho más que a dar, y rara es la vez que damos sin esperar nada a cambio", expresó el cantante en la descripción del video en YouTube.

"Lo que me ha pasado últimamente es justo lo contrario, he recibido mucho sin pedir ni esperar nada. Cosas buenas, muy buenas: cariño, afecto, respeto, amor, de gente a la que conocía y de gente a la que no. Muchos eran, como dice mi amigo Mikel Erentxun, amigos desconocidos que con sus palabras de aliento me hicieron superar momentos difíciles. Gente supongo que de todo tipo (amigos desconocidos) que quisieron ayudarme y que precisamente por no conocernos, no esperaban nada de mi", continuó.

El líder de la agrupación de rock en español se presentó por última vez en vivo durante una gira en la que celebraba 20 años de carrera y que finalizó en 2018, posteriormente oficializó su retiro temporal de los escenarios y los estudios de grabación.