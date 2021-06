"Regresar al teatro es una celebración": María León

Desde sus inicios de su carrera artística ha mantenido siempre esa sonrisa y talento brillante que la ha caracterizado. La multifacética artista tanto como actriz, cantante y bailarina, María León, se encuentra aprovechando y sacando lo mejor de este confinamiento, preparando música y además vuelve a retomar uno de sus papeles más queridos del teatro que hace siete años tuvo el privilegio de interpretar en Hoy no me puedo levantar.

En entrevista para DEBATE, la artista destaca lo feliz que se siente de volver a pisar el escenario y que con esta obra visitará ciudades como Querétaro, Monterrey y Guadalajara, por mencionar algunas, mientras que el próximo 19 de junio estará disponible a través de Cinépolis Klick la versión en streaming.

¿Cuáles han sido los retos que has enfrentado en este tiempo de pandemia como persona y artista?

Sinceramente, sí ha sido de mucho aprendizaje, pero siento que de alguna otra forma nos volvió creativos, nos puso a prueba, ¿no?, porque el arte siempre encuentra la manera de trascender, siempre encuentra la manera de encontrar su lugar para llegar a la gente, para conectar, y esa ha sido su misión; así como hubo varios momentos de streaming y de otras puestas haciendo lives.

Yo también en la parte creativa me volví loca con las composiciones y me puse a componer junto con Marcela de la Garza, que es mi productora de todo un disco, encontramos otras maneras de comunicarnos. Me puse como loca porque no supe qué es lo que iba a llegar primero, si un concierto, comedia musical, disco, pero sin duda para mí siempre fue la valoración del oficio, decía 'híjole, qué padre hacer lo que me gustaba, ¿no?', y no es que nunca lo había valorado antes, pero no lo habíamos tenido antes porque nunca nos había pasado esto.

¿Te encuentras en la obra musical ‘Hoy no me puedo levantar’ junto con Yahir?

Estoy muy feliz, fue la primera obra que hice en el 2014, primero empecé como Ana, luego como Dulce María, después me dediqué a la música, en una serie, película y, por fin, después de siete años, me vuelvo a encontrar con esta puesta que amo con locura y con

este personaje que me ha regalado tanto; abordándolo desde un lugar más maduro, desde una visión distinta, acorde a lo que estamos viviendo actualmente y también tiene que ver con lo que sucedió en la época de los 80.

Entonces con unos compañeros muy amorosos, cariñosos, incluyendo a Yahir, Jorge D’Alessio, David Carrillo, entre otros. Estamos emocionados y agradecidos porque el hecho de regresar al teatro ya nos pone en otro estado después de no estar en un año. Es meramente una celebración de amistad, amor, de la música de Mecano porque la hemos vivido de cerca muchos años.

Platícanos qué sorpresas vienen en camino en tu carrera musical

Supercontenta, traigo un disco bien padre que cada día que pasa y que estoy grabando las colaboraciones que vienen en este disco, digo ‘Dios, qué fortuna, qué alegría’. Es un disco que está basado en el regional con cumbias, también tiene toques urbanos.

