¿Regresará Kim Cattrall como Samantha Jones a la segunda temporada de And just like that...?

Estados Unidos.- Recientemente llegó el final de la primera temporada de la serie And just like that..., un nuevo capítulo en la historia de Sex and the city, que revive aquel éxito de los años 90 protagonizado por Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Cynthia Nixon y Kim Cattrall, siendo la última un importante tema de conversación para la trama.

Se vivió un regreso impecable con la nueva serie del personaje And just like that..., trayendo de vuelta a todos sus personajes originales, a excepción de Samantha Jones, interpretada por Kim Cattrall, sin embargo, no hubo momento en el que no se hiciera presente en la historia.

El último capítulo de la primera temporada ha dejado a todos cuestionándose si durante la segunda entrega se podrá ver al personaje de Kim, debido a la manera en la que se hace presente sin tener que estar la actriz realmente presente.

Spoilers por aquí. Cuando Carrie Bradshow, personaje de Sarah Jessica Parker, viaja a París para esparcir en un puente las cenizas de Mr. Big, interpretado por Chris Noth, hay un momento importante en la trama en la que decide hablar por mensaje de texto con Samantha, esto para saber si le gustaría verla para beber algo.

Fanáticos de Sex and the city anhelan el regreso de Kim Cattrall como Samantha Jones en And just like that... Foto: Internet

En ese momento Jones, el personaje de Kim Cattrall, contesta que sí, entonces, es cuando finaliza el último episodio de la primera temporada de And just like that... dando a entender que Carrie se encontrará con una de sus mejores amigos luego de años de que cortaran comunicación debido a que se había ido a trabajar a Londres.

¿Regresará Kim Cattrall como Samantha Jones a Sex and the city: And just like that...?

A pesar de la emoción que sintieron muchos fanáticos de la serie por ver finalmente a Samantha Jones de Kim Cattrall en la próxima temporada, Michael Patrick King, el showrunner de la serie, aseguró que no hay expectativas realistas que eso suceda.

"No hay nada que nos lleve a pensar que Kim participará alguna vez en ‘And Just Like That’ porque ella ya dijo lo que tenía que decir", compartió el showrunner, acabando así con las altas expectativas que tienen los fanáticos de la serie de volver a ver a uno de los personajes favoritos de la historia en esta nueva versión.

Por otro lado, es imposible no recordar los problemas que tuvieron Sarah Jessica y Kim durante el rodaje de Sex and the city, que finalmente se hicieron públicos y las distanció para siempre. De la misma manera, Cattrall dio un rotundo "no" al ser cuestionada sobre su regreso a la serie que ha logrado tanto éxito y se transmite a través de HBO Max.

