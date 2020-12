¿Regresará Scarlett Johansson al UCM después de Black Widow?

Estados Unidos.- Finalmente en el próximo mes de mayo de 2021 llegará la esperada película en solitario de Black Widow, personaje interpretado por la hermosa Scarlett Johansson, pero muchos se cuestionan si esta será realmente la última aparición de la actriz dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM/MCU).

Según varios informes de diferentes medios estadounidenses especializados en el tema, la historia de Black Widow también será parte de la próxima serie desarrollada para Disney+, "Haweye", lo que significaría que Johansson regresará una vez más con su personaje como Natasha Romanoff.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Además, muchos se han cuestionado por qué este emblemático personaje femenino no tuvo un funeral propio tal y como lo hizo Tony Stark, Iron Man, durante "Avengers: Endgame", avivando así los rumores de que todavía hay más que ver de esta guerrera femenina que conquistó el corazón de muchos fanáticos de Marvel.

Según los fanáticos del UCM, Marvel no completó adecuadamente la historia de Black Widow, aunque si decidió desarrolar un trasfondo de esta, pues en su película en solitario mostrarán su vida antes de que apareciera en "Iron Man 2".

Recordemos que Black Widow se decidió sacrificar para que Hawkeye, Jeremy Renner, pudiera adquirir la Gema del Alma en Endame y así revertir el daño causado por Thanos a toda la humanidad. Entonces, Natasha no recibió ningún tipo de despedida, aunque Christopher Markus, el coguionista, explicó después que no creían apropiado un funeral para el personaje.

"Tony tiene un funeral", explicó. "Natasha no lo hace. Eso se debe en parte a que Tony es una figura pública masiva y ella ha sido una cifra todo el tiempo. No fue necesariamente honesto para el personaje darle un funeral".

Al parecer Markus tenía la excusa perfecta de por qué no le dio un funeral a Black Widow, pues al parecer su historia de completará en "Hawkeye", aunque los fanáticos de la franquicia estuvieron de lo más molestos porque, mientras el mundo entero lloraba por la muerte de Tony Stark en "Spider-Man: Far from home", nadie se refería a Nat, asegurando que a nadie parecía importarle la muerte de este querido personaje.

Pero parece ser que finalmente le darán al personaje su despedida adecuada, pues según múltiples medios, en la nueva serie para Disney+ se le daría su merecida despedida, finalizando así su historia en el UCM, lo que tendía mucho sentido, ya que Natasha era la más cercana a Clint Barton.

Para los que no lo recuerden, este par se conoció cuando él estaba en una misión para S.H.I.E.L.D. para matarla, pero se dio cuenta que esa no era la decisión correcta, terminando trabajando a su lado por años y volviéndose así amigos cercanos, incluso, él nombró a su hijo Nathaniel en honor a ella. Así que será sólo cuestión de tiempo para ver qué planes tenía la franquicia para despedir a este querido personaje.