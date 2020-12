Estados Unidos.- Tras haber sido una de las series de comedia más populares de Nickelodeon, "iCarly" regresará ocho años después de aquel final que tuvo el 23 de noviembre del año 2012, esto con nuevos episodios y parte de su elenco original, lo que ha hecho que se vuelva tendencia el tema en las redes sociales y acapare los más importantes titulares de noticias, sin dejar de lado que los fanáticos de este proyectos están muy entusiasmados por revivir su infancia y adolescencia.

El sitio de noticias Deadline es quien ha confirmado esta grata noticia para los fanáticos de la serie que fue protagonizada por Miranda Cosgrove, Jennette McCurdy y Nathan Kress, quienes en la trama fueron los mejores e inseparables amigos; Carly, Sam y Freddie. De acuerdo con información del sitio, la nueva serie será producida por Nickelodeon Studios para la plataforma de streaming Paramount+ y de momento se confirma el regreso de Cosgrove, Kress y Jerry Trainor.

Hasta ahora no existe fecha de estreno, número de capítulos, temporadas, ni comienzo de grabaciones de esta serie que presentará una versión renovada a través del servicio de streaming de CBS All Access. Tampoco se ha dado a conocer si Jennette McCurdy regrese con su personaje de Sam Pucket y si Noah Munck será de nuevo el cómico Gibby.

Esta nueva versión será desarrollada por Jay Kogen de proyectos como "School of rock" o "Los Simpson" y Ali Schouten, por lo que se podría esperar un humor o una trama mucho más cargada con aspectos juveniles y adultos, ya que la generación que en su momento disfrutó de dicho show ya son mayores de edad y al volver a crear contenido adolescente podrían no tener el éxito esperado, ya que las nuevas generaciones apenas y los recuerdan.

Regresará la serie de Nickelodeon "iCarly" con nuevos episodios y los actores originales. Foto: Instagram

En aquella época, desde 2007 y hasta 2012, cuando se emitieron cinco temporadas y un total de 109 capítulos de la serie, se contaba la historia de Carly Shay, una niña que junto a sus dos mejores amigos; Sam Puckett y Freddie Benson crean un webshow de nombre "iCarly" y día con día muestran a los seguidores de su sitio web los mejores retos y un contenido muy entretenido.

Su primer episodio, "Piloto", se lanzó el 08 de septiembre de 2007 en Estados Unidos y logró tener un total de 5.65 millones de espectadores, logrando ser la tercera serie con más número de un episodio piloto de Nickelodeon, sólo detrás de "Big Time Rush" y "Victorious".

Fueron seis temporadas las que se hicieron para este reality show que se estrenó en 2007 y finalizó el 25 de enero de 2012, en las que se disfrutaron 109 episodios de aproximadamente 23 minutos cada uno. El elenco de iCarly no fue tan amplio, pues consistió en cinco miembros importantes y los demás participantes tuvieron cortas participaciones en el programa.

iCarly fue una de las series favoritas de niños y adolescentes que veían Nickelodeon. Foto: Instagram

Debido al gran éxito de iCarly, se grabaron dos películas para televisión; "iGo to Japan" y "iParty with Victorious". La primera se estrenó con motivo del primer aniversario de la serie, el 08 de septiembre de 2008, logrando un total de 7.6 espectadores, contando las aventuras de este querido equipo en un viaje que tienen Japón.

Años más tarde, en 2011, se estrenó el crossover de las series "iCarly" y "Victorious", logrando 7.3 millones de espectadores y muestra un encuentro entre ambas series, dos de las más populares de Nickelodeon durante aquella época. Este cruce fue épico para el canal de televisión y dejó un tema icónico para la banda sonora de Nick. Se trata de 'Leave it all to shine', una mezcla de 'Leave it all to me' y 'Make it shine', los temas principales y de apertura de ambas series.

En 2011 hubo un épico crossover entre iCarly y Victorious. Foto: Instagram

Tras finalizar ambas series, se estrenó en 2013 la serie "Sam & Cat", en donde veíamos a Jennette McCurdy y Ariana Grande que daban vida a Sam Puckett y Cat Valentine en una serie que fue muy popular entre los fanáticos de "iCarly" y "Victorious". Sin embargo, para 2014 se emitió su final como una introducción a los primeros Kid's Choice Sports Awards.