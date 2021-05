¿Regresaría Dulce María a RBD si se reencuentran? Así respondió

La ausencia de Dulce María en el esperado reencuentro de RBD el año pasado dejó muchas dudas acerca de los verdaderos motivos por los cuales declinó su participación.

Tras varias especulaciones que afirmaban que no fue su embarazo lo que realmente la llevó a decir que no a la reunión en concierto virtual del grupo, Dulce María finalmente aclaró si estaría dispuesta a participar si se llevara otro a cabo.

Según dijo en el pasado, había sido la situación por la pandemia de hace unos meses, sumado a su muy avanzado embarazo, lo que le hizo considerar su omisión del encuentro en línea con sus antiguos compañeros de RBD.

Ahora, Dulce María dejó más en claro que, de llevarse a cabo otro encuentro como se ha empezado a comentar, en esta ocasión estaría gustosa de participar en él.

Fue en una entrevista con la revista People En Español que declaró que si la situación por la pandemia está más calmada y sin su embarazo, podría decir que sí a Anahí, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckermann.

“Sí, el principal punto es que no hubiera pandemia. Si estuviéramos seguros, sí participaría”, dijo. “Siempre he sido parte de Rebelde. Les agradezco a todos mis guerreros por su cariño”.

Esto sin embargo, no aclara si por fin tendríamos a todo el grupo completo en concierto, pues quien no ha declarado acerca de su situación con RBD es Alfonso Herrera, quien se ha enfocado mucho más en la actuación y no en la música desde que se separó el grupo.

En el pasado, Christopher Uckermann dejó entrever la posibilidad de una gira de conciertos de RBD en países donde la pandemia permita la realización de estos.

Según declaró el actor y cantante, de este confía más en que Dulce María acepte regresar que Alfonso Herrera, aunque mencionó que buscaría una plática con él.

Lo dicho por Dulce María viene meses después de que se comentara que actualmente la cantante no tiene la mejor relación con sus ex compañeros de RBD, al revelar que estos no habían respondido a sus mensajes luego de declinar su participación en el concierto virtual, algo que luego desmintió al asegurar que sigue manteniendo su amistad con todos ellos.

