¿Regresaron? Captan a Khloé Kardashian y Tristan Thompson muy juntos tras infidelidad de él

Pero no sólo fue eso, también destapó que se convertiría en padre de nueva cuenta, pero con la mujer con la que le fue infiel a Kardashian, lo que dio bastante sobre qué hablar y fue documentado en el reality show que la familia transmite a través de Hulu.

Fuertes críticas está recibiendo la integrante del clan Kardashian-Jenner debido a que esta misma semana se estrenó el capítulo de final de temporada del reality show The Kardashians, donde se siguió a detalle lo que sucedió cuando él anunció haberle sido infiel.

Estados Unidos.- Fuerte polémica atraviesa la socialité estadounidense, Khloé Kardashian , esto tras dejarse ver al lado de Tristan Thompson , su ex pareja y padre de su hija True, previo a la celebración del Día del Padre.

Gilberto Coronel Periodista Web

Egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente unidad Culiacán, generación 2015-2019. Ingresé a empresas EL DEBATE como practicante en el área de periódico impreso en la sección de espectáculos, en donde tuve la oportunidad de cubrir eventos y entrevistar a distintas figuras locales. Al terminar mi periodo de capacitación logré obtener empleo en la misma empresa, iniciando en el área de web, en donde, desde hace dos años, me he desempeñado como reportero en los distintos géneros periodísticos, cubriendo contenido noticioso, realizando entrevistas a nuevos talentos y figuras reconocidas a nivel nacional manteniendo al tanto a nuestros lectores sobre el medio del espectáculo. De la misma manera, he estado enfocado en noticias sobre turismo y viajes compartiendo los mejores destinos para visitar tanto en México como alrededor del mundo.