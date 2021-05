¿Regresaron? Captan a Kylie Jenner y Travis Scott muy juntitos en un antro

Estados Unidos.- La empresaria estadounidense Kylie Jenner festejó el pasado fin de semana el cumpleaños número 29 de su exnovio Travis Scott, padre de su hija Stormi Webster, y se dejó ver de lo más cariñosa con él, avivando los rumores sobre un regreso tras meses de haber estado separados.

Un video que circula por YouTube evidencia lo bien que la pasaron los padres de la pequeña Stormi en un prestigiado antro estadounidense, lugar en el que se celebró el cumpleaños de Travis y quien no podía hacer falta entre la lista de invitados era Kylie.

La estrella del reality show estadounidense Keeping up with the Kardashians compartió en su perfil de Instagram algunas historias en las que evidenciaba estar con el padre de su hija y sus seguidores no pararon de hablar sobre el tema, pues ya se les veía como "algo más que amigos".

Pero fue el video que circuló en Internet donde se les aprecia hablándose al oído y abrazarse en público sin importar el qué dirán el que desató todo tipo de comentarios, pues los fanáticos de la empresaria ansían verla de nueva cuenta al lado del rapero.

Estos fueron algunos de los comentarios que hicieron en las redes sociales sobre el tema: "Kylie es increíble, maravillosa y algo dulce, Travis es muy afortunado", "Entonces, ¿están juntos de nuevo? Me agrada la idea", "Aquí veo un poco de romance".

Por otro lado, algunos de los usuarios de Internet quedaron sorprendidos al enterarse de la edad de Scott, pues no sabían que era mucho mayor que Jenner, reconociendo que a la hermana menor del clan Kardashian-Jenner siempre le han gustado los hombres más grandes que ella.

Kylie Jenner y Travis Scott no se han pronunciado sobre el tema, no han negado ni confirmado alguna reconciliación, aunque estas imágenes dicen más que mil palabras. Será cuestión de tiempo para que los padres de Stormi Webster se refieran a la situación y probablemente se vea reflejado en el programa KUWTK.