Régulo Caro llega al #2 de la lista Regional Mexican Songs

Régulo Caro es sin dudar alguna uno de los grandes exponentes del Regional Mexicano, con su estilo inigualable.

“Como vuelvo a enamorarte”, el nuevo sencillo musical de Régulo Caro, se ha posicionado en el #2 de la lista Regional Mexican Songs, así como en el #15 de la lista Latin Airplay de la prestigiada revista Billboard.

Además de estar de gira por varios lugares de México y Estados Unidos, Regúlo Caro trabaja en los últimos detalles de lo que será su nueva producción musical.

Una publicación compartida de Emilio Garra (@regulocaro) el Mar 13, 2018 at 4:32 PDT

Su última producción discográfica, "En Estos Días," incluye los éxitos "Cicatriiices" y "Sería un error;" cuyos videos sobrepasan los 176 millones de visitas en YouTube.

En una entrevista que hace unas semanas ofreció el intérprete a EL DEBATE, aseguró que es una persona tranquila, seria, contrario a lo que muchos puedan imaginar.

Soy una persona 'x', ordinario, de lo más normal, nomás con el peso de que soy figura público. Creo que soy sangre liviana, no me gusta el relajo, soy serio y tranquilón, no tan desmad... como piensan muchos.