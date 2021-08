Régulo Caro, regresa a sus raíces los corridos y explora su alter ego para su nuevo álbum

Con raíces en Sinaloa y Sonora, pero también la influencia de Estados Unidos el cantante, compositor y músico Régulo Caro compartió las bases de sus nuevos proyectos profesionales y algo del cómo ha estado durante este tiempo de pandemia en entrevista vía zoom desde Estados Unidos con medios mexicanos, estadounidenses y de Guatemala.

Régulo Caro, nacido el 5 de noviembre de 1981 en Los Ángeles, California ha destacado en el regional mexicano por contar con estilos no solamente enfocados a los géneros tradicionales como la banda, el norteño o el sierreño, sino que también ha enriquecido y experimentado al incluir fusiones y su gusto por los ritmos musicales alternativos como el rock y otros estilos.

Durante la entrevista el intérprete de Sería un error y El lujo de tenerte promociona su nuevo sencillo, estrenado apenas el fin de semana pasado y titulado Pancho y Arturo, un corrido con el que el cantante está dejando huella por plasmarle la esencia de los corridos de antes o tradicionales, pero sin dejar de añadir algo del jugueteo actual y su sello.

(Pancho y Arturo) Es un corrido un poquito más al estilo de antes, que realmente se me ocurrió y simplemente la tonada se me dio y pues las historias ahí estaban, nada más era cuestión de que una cosa y otra conectaran, y pues salió el corrido. Mucha gente ha estado comentando de que estoy volviendo a como componía antes, pero no es como que quise volver a lo de antes, sino que se dio y estoy muy contento de que a la gente le esté gustando", refirió.

Régulo destaca que la canción es de su autoría y está basada en algo muy fuerte que ocurrió en Culiacán, Sinaloa, pero que a su parecer el tema tiene una trama muy cinemática, por lo que habrá que estar pendientes de cómo se plasmará en el videoclip oficial que en próximas fechas verá la luz en su canal de YouTube. También menciona que Pancho y Arturo es uno de los primeros sencillos que conformarán su próximo álbum discográfico que planea lanzar tentativamente para noviembre.

A lo Gloria Trevi, explora su alter ego.

Para su nueva producción Régulo, que actualmente se encuentra de gira en Estados Unidos junto a Banda Renovación, explora su alter ego al que ha llamado Emilio Garra y describe como ese personaje ficticio, por así decirlo, que será el encargado de interpretar los corridos que conformarán su nuevo álbum, mientras que como Régulo Caro se encargará de cantar las baladas y temas con banda y otras fusiones musicales más románticas. Las canciones se irán alternando un corrido y una romántica para su estreno, aunque en noviembre se prevé sacar el resto de las 14 melodías que conformarán el disco.

El artista anticipó que este nuevo disco incluirá también colaboraciones aunque no tantas, porque por la situación de pandemia que se ha vivido en el mundo ha optado por mantenerse en su casa con su familia, sin embargo acepta que está abierto a las colaboraciones que se den de manera orgánica, sin forzarse, y hasta con poder trabajar con alguna exponente femenina del regional mexicano.

Entre las colaboraciones que están confirmadas para el disco figura una entre Luis Ángel Franco 'El Flaco' y Régulo Caro, que aparentemente es Me equivoqué en amarte, autoría de Gussy Lau.

Régulo Caro y Luis Ángel Franco 'El Flaco' en sesión fotográfica para su colaboración musical/ Foto: Instagram luisangelelflaco.

A propósito de que se encuentra retomando los corridos se le cuestionó si ha tenido acercamiento con Alfredito Olivas para alguna colaboración, dijo que no ha conversado con él, pero en un futuro no descarta que si se da la oportunidad de grabar algo juntos lo haga.

A la par adelanta que ha realizado colaboraciones, por fuera del álbum, con otros artistas y con un toque alternativo, pues señala que le gusta explorar diversas fusiones musicales y géneros.

Musicalmente hablando mis influencias han sido muy diferentes a lo tradicional y a los que se dedican al regional mexicano. Yo siempre he sido muy alternativo, se puede decir, tanto que me gusta el rock como la música alternativa, y aparte por otro lado en lo que es en el regional yo crecí en una familia musical 100 por ciento de Sinaloa, mi música está muy enraizada en la música sinaloense. Creo que me siento muy auténtico en ese aspecto de que soy un artista que sí sabe hacer un buen corrido, una buena canción ranchera al mismo tiempo puedo hacer una canción muy experimental, rockera y que lo puedo combinar. Siento que eso me ha funcionado y me ha distinguido a los demás, siempre he dicho que me han ayudado mucho las influencias que he tenido y creo que eso es lo que me distingue, y mi manera de componer, porque yo aprendí solo con mi guitarra y haciendo mi propio estilo", explica Régulo Caro sobre lo que a su parecer ha sido lo que lo distingue de otros exponentes del regional mexicano.