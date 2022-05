¡Reina caritativa! Karol G regala boletos de su concierto a joven que prefirió pagar sus estudios

"Escogiste súper bien !!! Todo tiene su tiempo y su prioridad … ???? que tal que Karol G vea tu tweet, y te regalé tickets para ti y tus amigos y además tú mamá ??? No se … yo aquí pensando ???? Revisa tu DM a ver", le escribió Karol a su fanático.

El joven externó: "Tenía que escoger entre una maestría en la @UPilotoOficial o ir al concierto de #BICHOTATOUR #bichota #Bichotella y este fue el consejo de mamá; espero la vida me dé para cumplirle a mi madre para ir a ver a @karolg". Asimismo, evidenció una conversación con su madre en la que se mostraba triste por perderse el concierto.

Resulta que la intérprete de éxitos como 'Tusa', 'Bichota', 'Secreto', 'Mamiii' y muchos más, se presentó en Bogotá, evento al que muchos de sus fanáticos pudieron asistir, pero algunos otros no, debido a que tuvieron que priorizar sus gastos y dejar pasar la fecha, esperando otra oportunidad, tal es el caso de Sebastián.

Gilberto Coronel Periodista Web

Egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente unidad Culiacán, generación 2015-2019. Ingresé a empresas EL DEBATE como practicante en el área de periódico impreso en la sección de espectáculos, en donde tuve la oportunidad de cubrir eventos y entrevistar a distintas figuras locales. Al terminar mi periodo de capacitación logré obtener empleo en la misma empresa, iniciando en el área de web, en donde, desde hace dos años, me he desempeñado como reportero en los distintos géneros periodísticos, cubriendo contenido noticioso, realizando entrevistas a nuevos talentos y figuras reconocidas a nivel nacional manteniendo al tanto a nuestros lectores sobre el medio del espectáculo. De la misma manera, he estado enfocado en noticias sobre turismo y viajes compartiendo los mejores destinos para visitar tanto en México como alrededor del mundo.