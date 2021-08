"Reina: luces exquisita...", Jorge "El Burro" Van Rankin confiesa cómo conquistó a Andrea Legarreta en su soltería

México. Los conductores de televisión Andrea Legarreta y Jorge "El Burro" Van Rankin han sido muy buenos amigos desde hace muchos años y también han compartido trabajo en el programa de Televisa Hoy.

Pero lo que quizá pocos de sus seguidores saben es que en sus años de juventud estuvo a punto de darse una relación sentimental entre ellos y no pudo darse, pese a que Jorge hizo su "luchita" para conquistarla.

En el programa de televisión Miembros al Aire, donde Jorge participa, platicó que intentó "ligarse" a Andrea Legarreta cuando se encontraba soltera, pero las cosas no se dieron, pese a que salieron juntos y hasta a bailar fueron alguna vez.

Van Rankin le habría dicho a Legarreta: "¿Sabes qué, reina?¡Luces exquisita...", puesto que esa es una de sus típicas y tradicionales frases que les decía a las chavas que le gustaban y con las que quería salir.

Entonces Van Rankin destapó que en una ocasión, de la misma forma, invitó a Andrea Legarreta a bailar y aceptó, aunque aclaró que esto sucedió cuando ambos eran jóvenes y ella todavía no había conocido a su hoy esposo Erik Rubín.

Andrea Legarreta y "El Burro" Van Rankin son excelentes amigos desde hace más de treinta años. Foto de Instagram

A Legarreta también me la ligué, en un antro... No sé cómo se llama, no conocía ni a mi querido Erik. Yo llegué, en dos segundos estaba bailando conmigo”, dijo Jorge.