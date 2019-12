Remmy Valenzuela habla al fin de su salida de La Academia

Remmy Valenzuela contó en un encuentro con varios medios de comunicación, que hasta el momento no sabe el por qué salió del panel de jueces de La Academia. "No ha habido explicación, yo soy muy trasparente con mi gente, ya hubiera salido a decirles la situación, pero yo estoy igual que ustedes, desconozco, estuvo muy confusa la cosa".

Tengo el derecho de réplica, lo sé, pero no me han dicho a mi el por qué, entonces no puedo dar yo una explicación porque yo tampoco sé el motivo.

El cantante originario de Guasave, Sinaloa, comentó que llegó al foro de La Academia para grabar el programa, sin embargo, en el camerino le informaron que simplemente ya no lo haría. "Sí llegué, en mi camerino el productor me dijo que ahorita hablaban conmigo y no me han vuelto a hablar".

Remmy Valenzuela podría demandar a Televisión Azteca:

Tenemos un contrato, ese tema lo traen los abogados, porque tuvimos que cancelar trabajo para estar disponibles, ya sabrán los abogados en que va a parar esto.

Sobre si Pati Chapoy tuvo que ver con su salida de La Academia, el llamado "Príncipe del Acordeón", respondió: