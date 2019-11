Remmy Valenzuela manda mensaje tras su salida de La Academia

Remmy Valenzuela manda mensaje a través de Instagram tras su salida repentina de La Academia. El pasado domingo, en el reality show de Televisión Azteca, Remmy, quien era juez, ya no estuvo presente en el panel. Se trató del segundo programa y el cantante brilló por su ausencia.

El cantautor sinaloense Remmy Valenzuela y la periodista de espectáculos Pati Chapoy protagonizaron hace días una serie de declaraciones y en redes sociales dan por hecho que ella tuvo qué ver en la salida de él de La Academia.

En el portal de noticias de Grupo Fórmula se hace público que tras la salida de Remmy de La Academia, no queda rastro de él en la página oficial del programa de Televisión Azteca.

Y sobre su salida, Remmy Valenzuela no ha hecho hasta ahora ninguna declaración en ningún medio de comunicación, excepto en Instagram, donde escribe:

Esas nohes que no cambio por nada...". Respecto a la imagen donde el cantante coloca este texto, él aparece cantando en uno de sus conciertos.

En días pasados, Pati Chapoy comentó en su programa Ventaneando que consideraba que Remmy Valenzuela estaba de sobra en La Academia; él no se quedó callado y dijo que ella era una "pasada de moda".

No sé cuánto discos de oro tenga Pati. Ella no sé qué haga. No soy Pedro Infante, a la mejor para gustarle, creo que esta un poquito pasada de moda. Somos nuevos, somos millennials, somo jóvenes, traemos modas”.