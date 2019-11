Remmy Valenzuela manda una clara indirecta a Pati Chapoy

Remmy Valenzuela formó parte por poco tiempo del panel de jueces de la nueva generación de La Academia, reality musical de TV Azteca que ya no tiene el éxito que tuvieron generaciones anteriores. Hace un par de semanas tras el estreno de dicho programa musical, Pati Chapoy se refirió al cantante sinaloense de una manera que causó controversia.

"A mí no me gustó el niño del sombrero, creo que sobra, ¿quién es? no lo conozco", expresó Pati Chapoy en el programa Ventaneando, donde tuvieron a Adal Ramones como invitado para hablar sobre el inicio de la nueva generación de La Academia.

Posteriormente Remmy Valenzuela se defendió de las comentarios de la Chapoy. En una rueda de prensa donde se le entregaron varios discos de oro y platino, el llamado "Príncipe del acordeón" manifestó: "no sé cuánto discos de oro tenga Pati, ella no sé qué haga; no soy Pedro Infante, a la mejor para gustarle, creo que está un poquito pasada de moda".

Somos nuevos, somos millennials, somos jóvenes, traemos modas.

"Hay cosas que me avalan, así es la vida, todo el mundo se fija en lo malo. Siempre mi carrera ha sido en contracorriente, entonces a la mejor estar en un reality no fue gustoso para mucha gente, entonces yo lo he ido demostrando con mi trabajo", manifestó Remigio Alejandro Valenzuela Buelna (nombre real el intérprete originario de Guasave, Sinaloa).

Al parecer las declaraciones de Remmy Valenzuela traerían consecuencias, pues ya no forma parte de los jueces de La Academia. ¿Pati Chapoy tuvo que ver con su salida?

El pasado jueves 21 de noviembre el cantante se presentó con un sold out en el palenque de la Feria Ganadera de Culiacán, Sinaloa. En su cuenta de Instagram compartió un video donde se aprecia como las miles y miles de personas en el lugar coreaban uno de sus éxitos. Asimismo aprovechó para mandar una clara indirecta a Pati Chapoy.

"El muchachito ese del sombrero", escribió sobre el video en alusión a las palabras de la titular de Ventaneando.

Los fans de Remmy Valenzuela le refrendaron una vez más todo su apoyo.