Remmy Valenzuela quedaría libre de problemas; víctimas habrían retirado su denuncia

México. El cantautor Remmy Valenzuela originario de Guasave, Sinaloa, México, quedaría libre de problemas, si es que es verdad que sus presuntas víctimas de violencia retiraron la denuncia que pusieron en su contra.

Remmy Valenzuela fue acusado de presuntamente golpear a su primo y a la novia de éste, y ahora se informa en distintos portales de noticias que supuestamente los afectados retiraron la denuncia.

El reportero Álex Rodríguez comenta en el programa Suelta la sopa, de Telemundo, que tiene entendido que Valenzuela hizo un tipo arreglo con las víctimas, todo para evitar problemas serios y evitar ir a la corte.

Leer más: Mariana González, novia del cantante Vicente Fernández Jr., responde a quienes la acusan de secuestro y asesinato: "Quieren fama"

Foto de Instagram

La Fiscalía va a convocar a la prensa y también a todas las partes en unos días para informar de todos los detalles des este pacto", agrega Rodríguez.

El paradero de Remmy se desconoce desde hace casi dos meses, tiempo en el que en su propia casa propinó una golpiza a su primo y a la novia de este, y tras los hechos, los afectados denunciaron al cantante por intento de homicidio y violencia familiar.

Pero luego trascendió que el cantante de temas como Mi princesa estuvo en un Tribunal de Justicia de Sinaloa para presentar un recurso de amparo y de esa manera evitar que lo detuvieran.

El cantante sinaloense se ausentó también de sus redes sociales y hace poco más de dos meses que no comparte ninguna publicación, pero su vida profesional ya se vio afectada, puesto que su disquera Universal Music habría roto con él todo tipo de relación.

Lo anterior se hizo público también días atrás, además que los próxmos conciertos de Remmy habrían quedado cancelados también, uno de ellos en Guadalajara.

Leer más: Maribel Guardia "inquieta" a sus fans al posar en la bardita y mostrar su figura espectacular