Remmy Valenzuela reaparece con mensaje a sus fans tras golpear a su primo en Sinaloa

México. El cantautor sinaloense Remmy Valenzuela reapareció en un concierto este fin de semana en Guadalajara, luego de varios meses de estar fuera del ojo público, puesto que ni en redes sociales se había manifestado.

Remmy Valenzuela dio la cara tras haber propinado meses atrás una brutal golpiza a su primo y a la novia de este en su rancho, y en su reaparición ha sido duramente criticado por muchas personas debido a su proceder.

En junio pasado Remmy fue acusado de violencia familiar en contra de su primo y la novia de éste, pero al parecer el cantante llegó a un acuerdo con las víctimas y finalmente ya retomó su carrera artística.

A través de Instagram el cantante de temas como Mi princesa y Loco enamorado aparece sentado en un banco y luciendo su acordeón de la marca Gabbanelli, mientras que en otras de sus historias escribe:

"Muchas gracias a las personas que me han estado escribiendo y enviando sus buenos deseos, a todos los que me brindan su apoyo y me mandan bendiciones, gracias a todos los fans de hueso colorado que no me sueltan de su mano, me hacen muy feliz”.

Pero varios usuarios le toman a mal sus mensajes, puesto que le hacen ver que se ve fatal poniéndose en papel de víctima o hacer creer como que a él fue quien le pasó algo malo.

"Yo quiero ver los screenshots de las personas que lo apoyan”, “Escribe como si a él fue al que le pasó algo malo”, “Qué tristeza que todavía se le apoye a una persona que debería estar pagando por lo que hizo”, “Cancelarlo para siempre", refieren algunas personas en Instagram.

El programa El gordo y la flaca hizo público que Remmy llegó a un acuerdo con su primo Carlos Armando "N" y Katy "N", novia de Carlos, a quienes le habrían otorgado el perdón a cambio de cinco mil dólares, además llegarían a un acuerdo de confidencialidad.

De acuerdo con la página de Instagram de la periodista en espectáculos Chamonic, Remmy Valenzuela reapareció en un antro de Guadalajara, donde intepretó parte de su repertorio.