"Renacer, resetear, vivir", el tatuaje que se hizo Raúl Araiza tras salir de clínica de rehabilitación

El conductor de televisión Raúl Araiza regresó al programa "Hoy", sincerándose con el público, al revelar que durante el tiempo ausente de este matutino de Televisa, estuvo en una clínica de rehabilitación por los problemas que ha tenido con el alcoholismo. "El sufrimiento es lo que te hace pedir ayuda, puedes tocar fondo en cuanto a tus emociones, que no las sabe uno manejar, y lo que quieres es no sentir. ¿Cómo no sientes?, pues adormeciendo esos sentimientos", manifestó el también actor.

Raúl "El Negro" Araiza, hijo de la actriz mexicana Norma Herrera, mencionó que el origen de su adicción al alcohol, surgió durante su juventud, a raíz de la ausencia de su padre y del poco amor que le manifestaba. "El vacío que yo tenía, ¿qué fue lo que me metí desesperado a buscar? Es ausencia, es abandono, abandono de padre".

La fantasía de todo adicto, de lo que sea, es buscar el reconocimiento del padre, ese padre que no me aplaudió, no me besó lo suficiente, me dio amor como él podía, mi padre fue un hombre sin amor, no sabía darlo él.

Tras su regreso a "Hoy" y dar a conocer él mismo lo que estuvo enfrentando, a través de las stories de su perfil en Instagram, compartió con sus miles de seguidores el tatuaje que se hizo en referencia a su ardua lucha en contra de sus adicciones y sus demonios internos.

El nuevo tatuaje de Raúl Araiza.

En su mano derecha se tatuó "8-08-2022", la fecha cuando logró encontrar algo con lo que había cargado toda su vida, y que lo mantenía sumergido en su adicción.

"Estamos haciendo una fecha, como todos saben, muy importante para mí: 08-08-2022, porque por fin encontré algo que había cargado toda mi vida, desde mi infancia y muchas cosas que revisé, que ya se los conté en el programa y eso amerita, la verdad, para que yo me acuerde siempre de todo lo que viví".

En uno de los videos publicados en sus stories, donde mostró su nuevo tatuaje, Raúl "El Negro" Araiza expresó: "renacer, resetear, vivir".

Te recomendamos leer:

A su regreso al programa "Hoy", Raúl Araiza contó a sus amigos y compañeros del programa, así como a los televidentes, que el alcohol se volvió uno de sus mejores "aliados".

"Yo llego y tengo contacto con la sustancia y dije: 'de aquí soy' y me dio expresión, me dio ser extrovertido, me dio bailar, jugar, se volvió mi mejor amigo, si no quieres sufrir, pide ayuda a los profesionales, el chiste es no tragártelo porque un día va a explotar".