"Renació mi carrera": Érika Buenfil relata cómo fue su inicio en Tik Tok y en las redes sociales

Si bien Érika Buenfil se hizo de un gran éxito en redes sociales, especialmente en Tik Tok, la actriz contó que esta iniciativa nació tras un amargo trago al perder la exclusividad con Televisa.

Ahora, gozando de millones de suscriptores en todas sus redes, a Érika Buenfil la han llegado a apodar ‘La reina de Tik Tok’, pues sus videos en un inicio crearon un gran revuelo, y hasta hoy dedica gran parte de su tiempo para seguir alimentándose de éxitos.

En una entrevista para un canal de YouTube, la actriz contó cómo fue que incursionó dentro de Tik Tok y las redes sociales.

“Es la primera vez en la que renace mi carrera de una manera explosiva, fuera de control”, dijo Érika Buenfil.

Y es que todo sucedió hace años, cuando varias actrices se quedaron sin su contrato de exclusividad con Televisa. Érika Buenfil, aterrada de nunca más conseguir papeles por su edad, inició en redes sociales por sugerencia de su hijo, Nicolás.

“El que promovió todo esto fue mi hijo Nicolás. A mí me corrieron de Televisa, me quitan mi exclusividad (...) Me acuerdo que llegué a mi casa y le digo a mi hijo ‘¿ahora qué voy a hacer?’”

En un inicio, la actriz se mostró renuente a la idea de hacer carrera en internet, pues consideraba que “eso es de niños”, pero su hijo terminó por convencerla de aventurarse en YouTube con videos de cocina.

“Hicimos una apuesta, y le dije ‘voy a hacer un canal de YouTube’, y así empezó esta aventura (...) Yo tenía millones de vistas haciendo una gelatina de limón”.

Luego de obtener su placa de YouTube, y hasta de remodelar su cocina gracias a patrocinios, fue después de ver una noticia acerca de los peligrosos retos virales que se enteró de la existencia de Tik Tok. Sin dejar de lado el advertirle a su hijo que no hiciera dichos retos, le pidió que le explicara en qué consiste la plataforma.

“‘Me lo bajas, porque yo quiero ver qué están haciendo’ (...) Tik Tok era de adolescentes. Yo la bajo como observadora, y me empiezo a enterar”.

La actriz, que mencionó que edita y graba sus propios videos de YouTube sin ayuda de nadie tras aprender de su hijo, se dio cuenta del impacto que podía tener en Tik Tok gracias a este.

“Un día llego bien cansada y veo que me está grabando (su hijo): ‘¿Cuántos likes para que me compres unos Yeezys?’, y le digo que mil”, recordó. “(Recibió) 300 mil, pero en su Tik Tok. Y empecé a hacer un Tik Tok y se volvió una locura, y sigue siendo”.

El impacto ha sido tan grande que grandes personajes dentro de Tik Tok le han hablado para colaborar, y aunque muchos no lo crean, la actriz no cuenta con un equipo detrás de todo su éxito.

Érika Buenfil, muy agradecida por la manera en que su carrera ha reavivado tras su incursión en YouTube y Tik Tok, señaló que esto sigue siendo un proyecto totalmente personal, por lo que no tiene quien la maneje como a muchos influencers.

“Agradezco que se piense de esa manera. Claro que lo estudiamos, a veces lo preparamos muy padre, de pronto tengo gente que me acompaña, pero ha sido un movimiento cien por ciento personal”.

