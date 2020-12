Renata Notni, a punto de ser quinceañera en la actuación

México. Renata Notni, actriz originaria de Cuernavaca, Morelos, México, está a punto de ser quinceañera en la actuación, puesto que es en 2006 cuando recibe su primera gran oportunidad para actuar en la telenovela Código Postal a la edad de 11 años.

Renata Notni cumplirá quince años en 2021 de dedicarse ininterrumpidamente a actuar y es en el mundo de las telenovelas donde la bella actriz ha conseguido oportunidades para demostrar su talento.

Código Postal fue una producción de José Alberto Castro para Televisa y en ella Renata actuó con África Zavala,José Ron, Guillermo García Cantú y Ernesto D'Alessio, entre otros actores. Llamó la atención por su gracia y chispa, pero su talento se impuso.

Un gancho al corazón, Mar de amor y La fuerza del destino fueron las siguientes telenovelas en que Renata pudo participar, entre 2008 y 2011, y de esa manera comenzó a despuntar como actriz.

A la fecha, Renata ha formado parte en alrededor de quince telenovelas y varias de ellas ya en plan protagónico, por citar algunas Amor de barrio, Adorable maldición, Érase una vez y El dragón.

Y Renata acaba de terminar el rodaje de la película La venganza de las Juanas, producción de Netflix, y en Instagram compartió cómo fue el último día de su trabajo en dicho proyecto.

Llegó el último día de rodaje y yo no me la creo!!! Agradecida a morir por este proyecto tan lindo y por lo que trajo a mi vida. Me urge compartir esta historia con ustedes” escribió Notni en Instagram.