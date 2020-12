Renata Notni celebra el último día de rodaje de "La Venganza de las Juanas"

Ciudad de México.- Hace algunos meses la plataforma de streaming Netflix nos sorprendió con gran anunció a motivo de los festejos patrios, parte de ello fue el anunció de la llega a la plataforma de 6 producciones mexicanas una de ellas "La Venganza de las Juanas" por lo que a tres meses del gran anuncio, Renata Notni celebró el fin de rodaje.

A través de sus redes sociales la hermosa actriz, Renata Notni anunció con mucha alegría el último día de rodaje.

"Llegó el último día de rodaje y yo no me la creo!!! Agradecida a morir por este proyecto tan lindo y por lo que trajo a mi vida. Me urge compartir esta historia con ustedes” escribió Notni en Instagram.

Pese a que aún no se tiene una fecha oficial para el estreno de "las juanas" se espera que en los primeros meses de 2021 llegue la tan esperada serie a la plataforma de Netflix.

En cuanto a la historia, esta albergará el relato de cinco mujeres que su única la única seña que las une es una marca de nacimiento idéntica, por lo que se unirán en la búsqueda del hombre que engaño a sus respectivas madres.

"La Venganza de las Juanas" estará basada en la novela original de "Las Juanas" de 1997 que ha sido adaptada en dos ocasiones para la telvisión mexicana "Las Juanas" y las "Hijas de la Luna".

Junto con Renata Notni también se unira la participación de Zuria Vega, Oka Giner, Pablo Astiazarán, Carlos Athié, Federico Espejo, Carlos Ponce.