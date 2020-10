Renata Notni con atrevida foto da la bienvenida al frío

Renata Notni causó revuelo a sus 25 años de edad debido a la manera en que dio los buenos días en sus redes sociales, ya que lo hizo con una pose muy seductora y con un suéter, con el cual demostró que el frío ya llegó a la Ciudad de México, por lo que sus fans se emocionaron demasiado con la atrevida foto con la cual alcanzó más de 107 mil likes.

En la foto se puede ver a Renata Notni con un suéter el cual le quedaba grande, pero no por eso se dejó de ver guapa la irresistible mujer quien en varias ocasiones ha sido comparada con la misma Belinda, pues como algunos sabrán hace unos meses hicieron una campaña publicitaria, donde muchos comentaron que la actriz opacó a la cantante de música pop.

Para quienes no lo saben Renata Notni además de ser una mujer que cautiva a quien sea en redes sociales, también ha logrado ganarse el respeto del público, pues para muchos es una excelente actriz que ha sabido moverse muy bien en el mundo del espectáculo, pero gracias a su talento, aunque ha sido difícil para ella, pues ha tenido malas rachas y es que en una ocasión una actriz la trató muy mal.

Me gritó porque ella ha estado un poco bipolar según yo, tiene un carácter muy fuerte es una persona un poco complicada y era una escena en donde yo le tenía que dar replica, hicieron mi lado primero y luego cuando iban hacer su lado yo le tenía quedar replica y cuando yo le tenía que dar replica justo se me cayó el chicharo el apuntador y entonces cuando me tocada darle el pie se me cae y yo me levantó a recoger el apuntador y me distraje y no le di el pie cuando era, dijo Renata Notni en una entrevista.