Renata Notni, supuesta novia de Diego Boneta, conquista la redes con su angelical rostro

Renata Notni no solo conquista a sus seguidores con su talento actoral, sino también con su carisma. Su mirada cautiva y su sonrisa enama dulzura. La actriz nacida en Cuernavaca, estado de Morelos el 2 de enero de 1995, se mantiene activa en redes sociales donde comparte fotografías de su día a día con sus miles de fans, así como los proyectos que lleva a cabo.

En un reciente post en su feed de Instagram Renata Notni conquistó con su angelical rostro. La actriz de 26 años de edad simplemente posa ante la cámara de la manera más natural, luciendo sus mejores atractivos que son su mirada y su sonrisa. "Buenos días", expresó en la descripción de su post.

Su belleza y buena vibra son innegables, para muestra los halagos que ha recibido en su publicación: "la más hermosa ❤️", "gracias a ti son buenos", "perfecta siempre", "chulada de mujer", "esa carita mi encanta mucho", "la sonrisa más hermosa", "un ángel en el paraíso terrenal", "la más hermosa de México", "wow, divina y encantadora", "mujer maravillosa", "que linda", "te apapacho infinito" y muchos más.

Recientemente surgieron los rumores de que Renata Notni tenía una relación amorosa con el actor Diego Boneta, protagonista de "Luis Miguel, la serie". El periodista de espectáculos Alex Kaffie, quien en la sección que tiene en el show "Aquí contigo" que se transmite a través de El Heraldo TV, aseguró que los actores tenían ya un mes en una relación amorosa.

"Diego Boneta cuya carrera comenzó en código infamia, además se despuntó internacionalmente cuando personificó a Luis Miguel en la serie biográfica del 'Sol de Mexico', él es el varón que se ha enamorado de una mujer hermosa que tiene 26 años, ha protagonizado varias novelas y su nombre es Renata Notni, llevan saliendo un mes", manifestó Alex Kaffie.

Hasta el momento la hermosa Renata Notni y el galán Diego Boneta, no han comentado nada al respecto.

Renata Notni tuvo su debut actoral en el 2006 en la telenovela juvenil de Televisa "Código postal" al lado de África Zavala, Gabriela Goldsmith y Guillermo García Cantú. Uno de los últimos proyectos actorales que llevó a cabo fue "El Dragón: el regreso de un guerrero", una serie de televisión de drama criminal producida por W Studios en colaboración con Lemon Studios para Televisa y Netflix. En dicha serie interpretó el personal de "Adela Cruz".

A fines de diciembre pasado dio a conocer que había terminado las grabaciones de un proyecto llamado "La venganza de las Juanas". En un post en Instagram manifestó al respectó, "llegó el último día de rodaje y yo no me la creo, agradecida a morir por este proyecto tan lindo y por lo que trajo a mi vida, me urge compartir esta historia con ustedes y que conozcan a V".