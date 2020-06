Renata Notni vuelve a opacar a Belinda con o sin maquillaje

Hace unos meses Renata Notni tuvo una sección de fotos con Belinda, ya que ambas participaron en una campaña de cosméticos, donde ambas causaron emoción por la belleza que derrocharon, pero al ponerlas juntas ante la cámara una de ellas fue opacada por la otra.

Se trata de Belinda quien al estar junto a la modelo de 25 años la opacó pues Renata Notni con o sin maquillaje ha sido considerada una mujer mucho más bella que Belinda, además le han hecho saber que no necesita de alguna operación estética para verse linda, pues su belleza natural es lo que conquistó a todo mundo desde que se dio a conocer en la telenovela, Código Postal.

La foto de ambas alcanzó más de 250 mil likes, pero la mayoría de los halagos fueron para la chica originaria de Cuernavaca fue la más elogiada en Instagram, dejando en claro que Belinda no es la más bella del espectáculo como muchos piensan.

"Ya estoy esperando tu es muy guapa", "La verdad no se sabe cual de ellas dos está más bella", "Tú eres belleza Natural Renata! No me pierdo tu live. Saludos", le escribieron a la también actriz en la imagen donde ambas aparecen juntas.

Recordemos que varias mujeres del espectáculo han opacado a Belinda con el paso del tiempo, pero lejos de que Belinda se preocupe por eso o se meta en problemas, prefiere centrarse en su trabajo el más reciente es su participación como coach en La Voz Azteca, donde de nuevo la vemos en su segunda temporada, pues más el público la pidió una vez más.



Por si fuera poco Belinda siempre ha dicho que no le gusta meterse con nadie, ya que muchos aseguran que la artista pretende colgarse de la fama de otros para tener popularidad, pero ella les ha hecho saber que no le importa la fama a base de escándalos, es por eso que siempre trata de mantener su vida privada alejada de prensa.

Mientras tanto Renata Notni sigue cobrando fuerza en todo los aspectos debido a su entrega y profesionalismo en cada proyecto, además ha sabido manejar muy bien los escándalos, pues en más de una ocasión su relación con su Andrés Rivero ha sido cuestionada, pero ella lejos de caer en el juego de los programas de chismes prefiere que todo fluya de manera natural.

