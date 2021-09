Renata Vaca da un fuerte paso en su carrera con la nueva película 'Clases de historia'

Sinaloa, México. De las situaciones desafortunadas pueden surgir los eventos más inesperados de nuestras vidas. Eso es precisamente lo que ocurre a las protagonistas de 'Clases de historia', cinta mexicana protagonizada por Verónica Langer y Renata Vaca, y que se estrenó en cines nacionales este jueves 9 de septiembre.

En entrevista, Renata Vaca asegura que la película inyectará al público “ganas de hacer más cosas, de quitarse los miedos, desempolvarse, sacudirse y simplemente probar y hacer en la vida, que, a veces, se nos va olvidando”.

Primera gran puerta

'Clases de historia' sigue a Verónica (Verónica Langer), una maestra de historia en una escuela secundaria que tiene cáncer terminal. Su vida se ha vuelto monótona, con un matrimonio seco e hijos adultos lejos de casa. Pronto, llega una nueva alumna de nombre Eva (Renata Vaca) a sus clases, quien no se integra y parece no querer estar ahí. Tras una pelea entre ambas y el pretexto de una disculpa, las mujeres comienzan a pasar tiempo juntas y a desarrollar un vínculo de complicidad. Juntas van a encontrar motivos para seguir viviendo, para reconectar con sus orígenes y explorar su sexualidad.

Renata Vaca describe para DEBATE, que tanto su personaje como el de Langer tienen sus respectivas soledades y “que aunque son de historias muy distintas, corren con la suerte de encontrarse, de chocar como dos cometas y que suceda la magia entre ellas”.

Eva me parece que es un personaje que, dentro de la pesadez y la rudeza de la vida y las cosas que le ha tocado vivir, logra la ligereza dentro de todo eso para seguir viviendo. Es un personaje muy libre también, divertido, tiene toda esta parte adolescente, de irse a fiestas y disfrutar, probar y hacer.

La actriz confiesa que tuvo la oportunidad de conocer al director Marcelino Islas Hernández dos años antes de empezar la filmación, y por ello tuvo la oportunidad de abordar a Eva “de una manera muy mágica”. “Tuvimos dos años de colchón para poder preparar el personaje y tuvimos referencias de pelis, hicimos ejercicios. Fue un proceso muy divertido”.

Renata Vaca da vida a Eva en la película mexicana 'Clases de historia'.

Vaca comparte que desde los 4 años se sintió atraída por la actuación, y desde entonces se ha preparado con clases de teatro, ha estado en teatro musical, en diversas escuelas, además de tomar muchos talleres y cursos. Y aunque anteriormente tuvo la oportunidad de trabajar en cortometrajes o hacer pequeñas intervenciones en películas, 'Clases de historia' fue su “primera gran partida de la suerte en la industria”.

“Para mí fue realmente emocionante el poder hacer esta peli, porque yo tenía este sueño [...] Eva me ha traído solo cosas buenas: me ha traído retos actorales, emoción en festivales, estrenamos esta película en 2018 en el Festival de Cine de Tokio, hasta el otro lado del charco; me ha traído amistades y muchas emociones muy lindas”.

El corazón de la cinta

Gracias a este protagónico, Verónica Langer fue nominada a mejor actriz en los Premios Ariel 2020. Renata Vaca apunta que trabajar con ella ha sido “una escuela infinita”. “Además de ser un excelente ser humano y de todo lo laboral, Vero se hizo mi amiga. Como actriz, es muy generosa y está dispuesta a aventarse de cabeza y a dar el corazón en cada escena, y eso siempre se valora. Creo que eso es la base, la raíz o la columna vertebral de la actuación, compartir con el otro tu arte y lo que está pasando en ese momento”.

Renata Vaca comparte créditos con Verónica Langer en 'Clases de historia'.

A lo largo de la pandemia, millones de personas han padecido la soledad en muchas maneras. Por ello, la también figura de películas como 'Lady Rancho' o la serie 'Rosario Tijeras', señala que 'Clases de historia' llega en un excelente momento. “Nadie sabía que esto de la pandemia iba a ocurrir, pero creo que la peli toma muchísima actualidad justo con el mensaje principal que es abrirte y dejar que el otro te modifique, te sume y el vivir. Lo único que tenemos seguro es la muerte, y es importante decir ‘cómo vas a vivir ese tiempo que tenemos aquí, cómo lo vas a disfrutar’”.