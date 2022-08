René Strickler quiere que su hijo Yannick pronto lo convierta en abuelo junto a su esposo Manolo

México. El actor René Strickler desea que su hijo Yannick y su yerno Manolo pronto puedan adoptar un hijo y lo conviertan en abuelo, pues es uno de sus deseos más anhelados.

Recientemente se casaron Yannick y Manolo en CDMX, y René Strickler ahora comparte en entrevista con Chisme No Like que ya quiere ser abuelo y se lo ha dicho a la pareja.

René, originario de Argentina, sigue apoyado a su hijo mayor y celebra que haya encontrado el amor al lado de Manolo, su esposo, y no descarta que en breve lo conviertan en abuelo.

“Está increíble, está en una relación espectacular, y Manolo, su pareja, feliz, hace poco, hace como mes y medio fue la ceremonia civil, algo muy íntimo, vendrá una fiesta ya más grande con todos los amigos."

“A los dos les gustan los niños, adoran al enano más chico mío de 5 años, Manolo tiene sobrinos también chicos, así que yo creo que tarde o temprano van a tener un hijo, a adoptar un hijo”.

El día de la boda de Yannick y Manolo. Foto de Instagram

René, quien ha actuado en telenovelas como Piel de otoño, también dice que ver feliz a su hijo con su pareja lo hace también feliz a él y los apoya en las decisiones que tomen siempre.

“Su mamá también lo apoyó. Todos lo hemos apoyado, tíos, tías, es decir, nunca tuvo nada en contra ni nada desfavorable, entonces es una persona feliz, y está feliz con su pareja, y Manolo también es un tipazo."

Durante noviembre de 2021, Yannick y Manolo hicieorn público en Instagram que se habían comprometido en matrimonio y dieron la fecha para su enlace, mientras que amigos de ambos les dedicaron mensajes como estos:

"¡Se me casa! Love you so much", "Doble celebración", "Los amo", "¡Increíble festejo! Los queremos", "Celebrando la vida y el amor. Los queremos muchísimo, vecinos".