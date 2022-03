"Reporte sobre un paciente con dolor en el pecho", comparten detalles de la muerte de Taylor Hawkins

Al recibir la llamada de auxilio, paramédicos se trasladaron en una ambulancia al sitio antes mencionado. "A la llegada de los equipos de la Secretaria de Salud, se encontraba una móvil de consulta de la empresa EMI". La profesional en salud que atendió la emergencia indicó que realizó las respectivas maniobras de reanimación , sin embargo, no hubo respuesta y el paciente se declaró fallecido .

La noche de ayer viernes la banda estadounidense de rock Foo Fighters , tenía programado un concierto en el Festival Estéreo Picnic en Bogotá, Colombia . Este show no puedo llevarse a cabo . Sus miles y miles de fans recibieron una devastadora noticia: la muerte del baterista Taylor Hawkins , a sus 50 años de edad.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

