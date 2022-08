Reportera de Ventaneando AGREDIDA por Pablo Montero confiesa a qué acuerdo llegó con él

México. Tras haber sido presuntamente agredida por Pablo Montero, una reportera de Ventaneando revela a qué acuerdo finalmente llegó con él y luego de también haberlo denunciado ante la Fiscalía de Saltillo.

Italia Herrera, reportera de Ventaneando, se refirió sobre el acuerdo al que llegó con Pablo Montero y en entrevista con el programa Venga la Alegría habló de los hechos.

“Él fue como muy consciente de lo que hizo y acordó reparar todos los daños; se hizo responsable de todo lo que sucedió. Yo trabajo con mi celular, con mi cable de micrófono, con un monitor de audio, simplemente el puro teléfono vale 30 mil pesos”, explicó la periodista sobre los daños materiales.

Montero tendrá que pagar los daños materiales ocasionados a Italia, además deberá hacer algo más y explica qué es:

“Yo solamente pedí disculpas para mí porque fui la persona agredida, mi compañero, disculpas al niño, disculpas a las mujeres y a todas mis compañeras presentes que estaban ahí, pedí una disculpa pública”.

La periodista refiere que Montero al momento no ha intentado contactarse con ella y considera que le debe ofrecer una disculpa pública, al igual que a sus compañeros de trabajo y a las personas que presenciaron el hecho violento que ocasionó el cantante en Saltillo.

Italia considera que se siente bien por haber procedido legalmente y lamenta que los periodistas en ocasiones se vean envueltos en situaciones de violencia como esta que le tocó vivir junto a Pablo Montero, quien la agredió físicamente en conferencia de prensa en Saltillo días atrás.

Te recomendamos leer:

"Espero que sea como una lección, no nada más para mí, sino para todos, realmente me alteró un poco, no es justo que nosotros los periodistas que somos el vínculo entre el artista y el pueblo y que hagan este tipo de cosas", recalca también Italia.