Representante de Alejandra Guzmán sale en su defensa, "es una rockera con sus altibajos"

En su más reciente edición la revista TVNotas publicó que la cantante Alejandra Guzmán, supuestamente armó tremendo escándalo en una habitación de un hotel en Cancún, Quintana Roo, donde según recayó en sus adicciones, agredió a un productor y director de la serie "El juego de las llaves" y dejó una cuenta en el bar de 50 mil pesos.

De acuerdo con la revista de espectáculos, Alejandra Guzmán estuvo del 23 de noviembre al 5 de diciembre del año pasado en Cancún, grabando sus escenas para la segunda temporada de "El juego de las llaves", tras la invitación que recibió de parte de Amazon Prime y Corazón Films. Según les contó una persona de la producción, al terminar dichas grabaciones la hija del cantante Enrique Guzmán y de la primera actriz Silvia Pinal, "se puso a tomar como loca y sin parar, se agarró la fiesta hasta el 8 de diciembre, ahogada de borracha en la habitación del hotel, se descontroló por completo".

Aparentemente no solo consumió alcohol, sino también alguna droga. Al tercer día de estar de fiesta en la habitación del hotel, se puso muy agresiva y comenzó a ocasionar destrozos en el lugar, por lo que personal del hotel llamó a la producción de la serie. En su intento de calmarla, uno de los productores y uno de los directores, fueron agredidos físicamente por la cantante originaria de la Ciudad de México.

A través de su cuenta en Twitter, el management de la "Reina de corazones" desmintió todo lo que se dijo con respecto a la interprete en la revista de circulación nacional antes mencionada.

Vemos las todas las cosas que escriben de Alejandra y podemos asegurarles a todos que está totalmente bien, que no recayó en las adicciones, ni destruyó un hotel el año pasado, nunca ha estado más saludable.

Asimismo manifestó que Alejandra Guzmán está por lanzar un gran sencillo musical y un videoclip. Presuntamente ante el comportamiento que tuvo en Cancún, Amazon Prime y Corazón Films eliminarían su participación especial de la segunda temporada de la serie. Ante esto su management aclaró: "por supuesto, será parte de 'El juego de las llaves' de Amazon Prime, ella es una rockera con sus altibajos. ¿No tienen nada mejor sobre lo que escribir en estos tiempos difíciles?".

Al parecer la hermana de la actriz Sylvia Pasquel, habría recaído en sus adicciones por el distanciamiento que tiene con su hija Frida Sofía, fruto de su relación amorosa con el empresario mexicano Pablo Moctezuma. "Gente que anda con ella dice que recayó en las adicciones porque no puede superar el distanciamiento con su hija Frida Sofía, que reconoce que ella también la ha regado en muchas cosas, pero le gustaría que su hija recapacitara y pudieran arreglar las cosas", aseguró la persona que habló con TVNotas.

Y sobre la supuesta cuenta de 50 mil pesos que dejó en el bar del hotel, la producción tuvo que pagarla. "Sinceramente fue muy desagradable todo lo que vivimos con esta señora mal educada, alcohólica y drogadicta, una terrible experiencia".

"Alejandra es una reina, divina y es una artista maravillosa, toda talentosa, que canta y escribe hermoso, la gente que habla mal de ella le tendrá envidia siempre", "lo digo y lo sostengo, nosotros los fans de la Guzmán no dudamos de su enorme talento puro amarillismo de noticias, por siempre contigo hasta el final", "Alejandra simplemente eres la reina, yo creo en tu mejoría, he sido tu fan por años y hoy más que nunca te ves increíble. Échale ganas siempre a la vida reina y que estas notas no te afecten, tus fans te adoramos, un abrazo a la distancia", son algunos de los comentarios de apoyo de parte de sus fans.