Representante de CNCO acusa a José Eduardo Derbez de robarse un celular; así responde el actor

Renato Francis, representante de la boy band CNCO, acusó al actor mexicano José Eduardo Derbez, hijo del comediante Eugenio Derbez y de la actriz de telenovelas Victoria Ruffo, de haberse robado su celular; esta acusación la hizo en su cuenta de Twitter y posteriormente borró su publicación.

"¿Cómo ven que ayer en su peda, José Eduardo Derbez, se llevó mi celular de la mesa por equivocación?", manifestó Renato Francis. Asimismo le sugirió al hermano de la actriz Aislinn Derbez que ingresará en un centro de rehabilitación.

"De muy mal gusto tu borrachera bro, intérnate, no está padre tu alcoholismo; si no lo controlan, no lo consuman, amigos".

Ante las acusaciones José Eduardo Derbez se defendió durante una entrevista que tuvo con Javier Poza en su show en Radio Fórmula, dejando muy en claro que a Renato Francis "yo no lo conozco".

Intenté buscarlo en redes sociales y ni siquiera lo encontré, creo que cerró sus redes sociales, no sé ni quien sea.

El hijastro de Omar Fayad, Gobernador de Hidalgo, señaló que "únicamente quiero aclarar que pues, de nuevo los medios, cualquier persona puede subir algo y lo suben sin investigar, sin preguntar, pero no tengo nada que hablar de ese tema, la verdad".

José Eduardo Derbez dijo que "lo que me puede llegar a molestar", es que los medios de comunicación publiquen esta información sin corroborar su veracidad. "Te repito, no lo conozco (a Renato Francis), no sé quién sea, no sé si subió eso y se esfumó, se toma de quien viene, no me molestan ese tipo de cosas, se me resbalan".

