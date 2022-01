¿Resentimiento y problemas por dinero? Esto dijo Mariana Ochoa por conflicto de OV7

México. En relación a los conflictos que en los últimos meses han vivido los integrantes del grupo musical 0V7, es Mariana Ochoa, una de sus integrantes, quien habla de ellos y lo comparte a través de una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante.

Acerca de rumores de supuestas enemistades entre los integrantes de la agrupación, Mariana Ochoa da su punto de vista sobre todo para que sus fans conozcan de su propia voz lo que opina y siente sobre lo referido.

"Yo creo que quedaron resentimientos, entonces son cosas que hemos platicado a lo largo del año, hemos pasado por varias etapas", dice Mariana.

La cantante no quiso profundizar mucho, supuestamente porque se firmó un acuerdo de confidencialidad entre los integrantes de OV7 para no contar detalle de lo que hablaron y temas que trataron para solucionar sus males entendidos.

“Yo no voy a hablar más de lo que se ha dicho públicamente, no puedes pedir y levantar una bandera de paz cuando dices ‘entre mentiras de Lidia y medias verdades de Mariana’; no puedes pedir una bandera de paz cuando le echas tierra al otro”, expesa Mariana.

Mariana Ochoa, quien también es actriz y ha protagonizado telenovelas como La hija del jardinero, bota rumores que decían que el distanciamenteo en la agrupación habría surgido a raíz de actitudes discrimitatorias hacia la pareja de M’Balia.

La excelente noticia de Mariana para los fans de OV7 es que pronto regresa el grupo a los escenarios, de hecho están a punto de arrancar con los ensayos para su próxima presentación en el Auditorio Nacional, en la Ciudad de México, a mediados del 2022.