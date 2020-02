Residente alabado por sus colegas ante el lanzamiento de "René"

Colegas de profesión alabaron "René", el más reciente lanzamiento musical de René Pérez Joglar mejor conocido como Residente, canción a corazón abierto cuyo vídeo ha recibido millones de visitas en YouTube y en el que el intérprete puertorriqueño cuenta en tono íntimo sus sentimientos más profundos.

El cantante urbano recibió, en especial por parte de sus compañeros de Puerto Rico, un espaldarazo a su tema. En esa canción que Residente acompaña con un vídeo en el que aparece él en un campo de béisbol con indumentaria de ese deporte, hace una incursión en su biografía desde la infancia, además de retratar la dureza de una familia, como el mismo señala, de clase media baja que no lo tuvo fácil para salir adelante.

Otros artistas valoraron cómo René Pérez se abre profundamente a los demás en esa composición dando a conocer detalles de sus miedos más internos. Bad Bunny, Tito El Bambino o Karla Monroig son solo algunos nombres de los colegas de Residente que recurrieron a las redes sociales para alabar su nuevo tema.

Bad Bunny mostró una imagen del supermercado Centro Ahorros, como el que sale en el vídeo, uno de los más tradicionales de la isla, a lo que añadió la expresión "wow", en alusión a la nostalgia que le provocó el vídeo "Rene".

El músico Daniel Conga expresó a través de las redes sociales, "gracias por esta obra René, te quiero". Anuel AA reaccionó también para señalar sobre "René" en su cuenta de Instagram que se sintió identificado con la letra. El cantante de género urbano Noriel ensalzó:

Cuánta verdad en una canción, llevaba mucho tiempo que un tema no me tocaba tanto, escuchando esta canción se me salían las lágrimas.

Un día como hoy exactamente en estos momentos yo estaba naciendo. Por eso aprovecho para contarles que el tema mas importante de mi vida a nivel personal sale este jueves 27. #René pic.twitter.com/KqDjmsSjJv — Residente (@Residente) February 23, 2020

El artista también puertorriqueño Miky Woodz remarcó la frase, "mi abuela murió, no me vio tocar en el estadio", empleada por Residente.

De acuerdo con una entrevista con la agencia AP, Residente escribió "René" luego de una noche en la que pensó en quitarse la vida. "Mira, yo nunca he tenido un sentimiento así dramático, pero yo me acuerdo que ese día yo estaba en el hotel en el piso 25, y yo me quería tirar del balcón".

"No quería salir a tocar, no quería estar ahí, me llamaron para que fuera y yo no quería, me estaba sintiendo muy raro, tuve que llamar a mi mamá, le estaba diciendo 'no quiero estar aquí, no quiero estar aquí', me despegaba el teléfono porque empecé a llorar y yo nunca lloro, me estaba dando algo raro que nunca me había pasado y tenía miedo".