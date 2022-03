Residente explota y se va en contra de J Balvin con su nueva canción

La pelea de los cantantes comenzó tras unas diferencias en octubre de 2021, cuando J Balvin expuso su inconformidad con los premios Grammy, asegurando que sólo utilizaban a los reguetoneros para generarles rating y decidió tomar la iniciativa de boicotearlos, aunque no lo logró.

Considerado como el último round de la pelea, en donde muchos aseguran que Residente terminó ganando, ha logrado más de 17 millones de reproducciones, esto en cuestión de horas. Más de 3.1 millones de me gustas y casi 200 mil comentarios.

Entre otros comentarios, habló sobre la estrategia de marketing que maneja su contrincante, sus múltiples premios, el poco talento, los ataques, hipocresía, falsedad, cambios de look, su vida privilegiada y hasta sobre su familia. Asimismo, recalcó que todo lo hacía por diversión en diferentes ocasiones.

El pasado jueves, Residente lanzó una canción titulada 'Sessions 49', un tema de ocho minutos de duración en el que se refiere a J Balvin con líricas en las que lo califica como "racista", entre otros términos. De la misma manera, arremete asegurando que el colombiano no escribe sus propias canciones.

Continúa la pelea entre Residente y J Balvin ; luego de que el vocalista de Calle 13 señalara que el cantante colombiano buscaba boicotear su carrera para que no pueda lanzar nueva música, éste hace de las suyas y "lo destruye" con su nuevo sencillo, causando toda una revolución en las redes sociales.

Gilberto Coronel Periodista Web

