Residente impacta en Instagram con foto después de tener sexo

El famoso cantante Residente impacta en Instagram al publicar una foto que se toma después de tener sexo, y sorprende a sus seguidores en redes sociales. Luego de un momento íntimo, dice, se toma la imagen y la coloca en sus redes sociales.

René Pérez Joglar, Residente, difunde la imagen y aclara que fue captado así justamente después de haber tenido un momento de íntima pasión.

Escribiendo después de tener sexo / Writing after sex Todo “influencer” tiene que tener una foto posando como un pendejo. Every influencer has to have a picture posing like a stupid asshole”, escribió el rapero.