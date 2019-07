Residente le manda un contundente mensaje a Ricardo Rosselló

Después la manifestaciones en contra del ex-gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló a causa de la filtración de chats privados en los que él y miembros del gobierno hicieron burlas, comentarios homofóbicos, sexistas y misóginos, Ricardo ha anunciado su renuncia a la presidencia de su partido, incluso ala reelección.

Tras el mensaje emitido por Rosselló, el cantante puertorriqueño Residente ha decido hablar sobre la situación en un vídeo para instagram TV y expresa su enojo hacia el gobierno.

"Acabo de ver el mensaje de Ricardo Rosselló y me parece una falta de respeto al pueblo de Puerto Rico"

"No eres nuestro gobernador c..., Puerto Rico no tiene gobernador pa' que lo sepas"

"No es solamente los chats y hablar malo, es por toda la corrupción que hay detrás de ti c..."

"Nadie quiere que te quedes c... y por eso vamos a marchar mañana, yo voy pa' Puerto Rico y voy a marchar"

"Toda la violencia que se genere va a ser culpa tuya c..., toda la economía del país que se afecte a ser culpa tuya c... y no vamos a para de manifestarnos" expresó Residente en su vídeo para instagram TV.

Al igual que Bad Bunny, Ricky Martin y otros artistas, Residente ha estado presente en las manifestaciones defendiendo a Puerto Rico ante el gobierno de Rosselló.

Ante esta situación Bad Bunny decidió ponerle pausa a su carrera artística hasta que se solucionen los conflictos que está pasando la isla de Puerto Rico.