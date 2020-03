Residente revela por qué muestra el rostro de su hijo Milo en "René"

René Pérez Joglar, mejor conocido como Residente, se muestra como nunca antes en su nueva canción "René", canción que además de ser el tema más importante en su vida personal, componerlo le ayudo en un momento muy difícil hace unos años atrás. La canción muestra al puertorriqueño tal cual es con sus virtudes, defectos, miedos, alegrías, tristezas, añoranzas y triunfos.

Pero no solo la canción ha causado grandes emociones sino también el video musical, donde Residente muestra por primera vez el rostro de su hijo Milo de 7 años de edad; el pequeño (que había sido grabado anteriormente por el cantante pero solo de espaldas), aparece casi al final del luciendo una camiseta de béisbol idéntica a la que usa su padre, a quien le da un fuerte abrazo.

En un post en su feed de Instagram Residente cuenta el motivo por el cual decidió mantener alejado de los reflectores al pequeño Milo, "es la primera vez que enseño la cara de mi hijo, siempre me preguntaban por qué no la enseñaba, por protegerlo y porque también no hay necesidad de meterlo en un mundo en el que no ha decidido estar".

Para hacer el video yo le pregunté si quería formar parte de él y me dijo que sí, que quería estar ahí conmigo.

Milo es fruto de su relación con la actriz argentina Soledad Fandiño, con quien estuvo casado por siete años. La relación llegó a su fin en 2018 en buenos términos. La actriz, que el año pasado tuvo una relación con el productor Nacho Lecouna y a quien se vinculó recientemente con Charly Alberti, se caracteriza por mantener su vida personal alejada de los reflectores.

En un reciente post en sus redes sociales, René Pérez Joglar compartió una adorable fotografía junto a su hijo, acompañada del siguiente mensaje: