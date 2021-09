Residente se va con todo contra J Balvin tras su opinión de los Latin Grammy

Como de costumbre, los premios Latin Grammy han desatado opiniones divididas, no sólo entre los fanáticos de la música latina, sino también por sus exponentes como J Balvin que aseguró que la premiación no tomaba en cuenta a su género.

Y tras la petición de "boicotear" los Latin Grammys de Balvin, René Pérez, más conocido como Residente, de Calle 13, comparte un video en el que se refiere a la situación, explicando que el reguetón siempre ha sido tomado en cuenta en la premiación.

“Estoy perdido, Jose. Si los Grammy no nos valoran entonces por qué yo tengo 31 grammys, yo no soy urbano, yo no rapeo o de qué género estamos hablando. Porque por lo que vi ayer nominaron a muchos colegas que le metieron cabrón”, señaló el cantante.

Como acto seguido, Residente comparó la música de J Balvin con un carrito de hot dogs, situación que de inmediato causó una gran ola de memes en las redes sociales, y explicó que a mucha gente le gusta, pero "cuando quiere comer bien" se va a un buen restaurante.

“Tu música es como si fuera un carrito de hot dog, que a casi todo el mundo le gusta, pero cuando esa gente quiere comer bien se va a un restaurante, y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelín. Entonces si quieres que te nominen debes dejar de hacer hot dog y abrir un restaurante o hacer un hot dog bien cabrón” finalizó.

Esta pelea está dando mucho sobre qué hablar en las redes sociales y las reacciones no se han hecho esperar. José Osorio, el padre de J Balvin, utilizó sus redes sociales para compartir los mejores memes que ha visto, burlándose de la pelea, y los comentarios no son para nada positivos.

Continúa la pelea entre estos dos exponentes de sus respectivos géneros, dos importantes artistas que están luchando para defender la opinión propia y sus seguidores junto con ellos, pues no es la primera vez que supuestamente la premiación no toma en cuenta a los máximos exponentes del reguetón.