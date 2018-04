Residente lanza “Sexo”, lo dedica a Freud y Butler

Residente quiere que tengas sexo. Y mucho.

El astro puertorriqueño de la música urbana lanzó el viernes “Sexo”, su nuevo sencillo junto a Dillon Francis e iLe, “dedicado para Sigmund Freud y Judith Butler. Pa’ que la meneen”, como dice en el alegre video.

Foto: AP

“Si todo el mundo tuviera sexo estaríamos mejor, habría menos peleas”, dijo Residente a The Associated Press en una entrevista telefónica, acotando que se refiere al sexo responsable.

Parte de la idea es también la prevención y por eso también hicimos unos condones con el logo de ‘Sexo’ y queremos hacer campañas preventivas. Por eso aparecen los condones en el video. Está el mensaje.

Este es el cuarto video de Residente que él mismo dirige después de “Somos anormales”, “Desencuentro” y “Guerra”, temas incluidos en su disco homónimo de 2017 galardonado con premios Grammy y Latin Grammy. El jocoso nuevo tema y su respectivo clip distan de la seriedad e intensidad de la producción previa.

Residente explicó que tras dos años abocado a su primer disco post-Calle 13, un proyecto que lo llevó a recorrer el mundo en busca de sus orígenes según pruebas de ADN, quiso relajarse y hacer algo divertido, sin dejar de sorprender.

“No me gusta que la gente sepa o sienta que va a saber mi próximo paso a menos que yo lo cuente, no me gusta ser predecible”, dijo el rapero conocido por sus irreverentes letras cargadas de crítica social. “Hace tiempo que quería escribir una canción así, pero como que no encontraba el momento”.

“Sexo” fue escrita por Residente con música del DJ estadounidense Dillon Francis y coros de la cantante puertorriqueña iLe, hermana del astro boricua.

El video se filmó en Bogotá con la participación del actor colombiano Julián Román, entre otros artistas locales, además de modelos e incluso fans que se quitaron la ropa sin reparos para colaborar. Con colores vibrantes, bailes multitudinarios en ropa interior y planos secuencia que requirieron de muchos ensayos y múltiples tomas, presenta diferentes situaciones que según el artista surgen con el fin de tener sexo, y muestra a gente de diversas razas, contexturas físicas y orientación sexual.

Foto: AP

“Se maquilla porque quiere sexo, se peina porque quiere sexo, se compra ropa porque quiere sexo, se perfuma porque quiere sexo, te pidió el teléfono porque quiere sexo, se atrevió a hablarle porque quiere sexo, nadie lo dice pero todos quieren sexo”, dice parte de la letra.

En esta ocasión Residente trabajó con el director de arte Philip Messina, cuyos créditos incluyen el diseño de producción de “Los juegos del hambre”, “Erin Brockovich”, “Ocean’s Eleven” y “Mother!”, entre otras grandes producciones. Llegó a él a través de Alejandro González Iñárritu, con quien dice que ha desarrollado una amistad: “Nos la pasamos hablando, yo le mando todos los videos que estoy haciendo... Iñárritu me lo recomendó”.

“Sexo” está lista también en inglés, dijo Residente, pero aún no sabe si esa versión saldrá a la luz o no.

“Eso dependerá de cómo la disquera quiera manejarlo”, señaló. Por ahora “quiero disfrutarme este sencillo. Me parece que es un palo bien chévere”.