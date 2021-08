¡Respiren fans de "Nodeli"! Christian Nodal y Belinda no han terminado

México.- ¡Que siempre no! Christian Nodal y Belinda no han terminado su relación ni compromiso como se había rumorado en los últimos días, confirma la periodista Tere Aguilera de medios como Gruperos TV, Billboard en México, The Urbanda Magazine y radio, tv y digital de Kebuenotas.

Luego de los fuertes rumores que atormentaron a los fanáticos de Nodeli, acrónimo de Nodal y Beli, Aguilera confirma en su columna periodística que la pareja está mejor que nunca, pese a los movimientos que hizo la pareja del momento en sus redes sociales.

"Así que todos a respirar tranquilos porque el amor sigue", externó. También declaró que se viene la boda más sonada de los últimos tiempos y mucho más de esta querida pareja, pero antes la nueva música, donde Christian Nodal prepara grandes sorpresas.

Es hora de darles salida a los pendientes, pues está pendiente el dueto romántico de Belinda y Nodal, así como el lanzamiento del álbum "Hecho a la medida" del cantautor sonorense, en el que se especulan duetos con la Banda MS, C. Tangana y hasta Maná.

Así que todo lo que sucedió abre paso a una nueva era musical para Nodal, que ha estado trabajando arduamente en su nuevo disco, luego del lanzamiento de "AYAYAY!", versión estándar y de lujo, donde incluyó algunas canciones que se convirtieron en éxitos de su carrera.

Tras la confirmación de que no hay un rompimiento real entre Christian Nodal y Belinda y son sólo rumores de Internet, muchos de sus fanáticos externan sentirse aliviados, incluso, dicen que: "gracias a Dios, volvieron mis ganas de vivir. Respiro por esta relación".