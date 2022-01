Responde Britney a entrevista de Jamie Lynn Spears

Britney Spears respondió a la reciente entrevista de ABC News de su hermana Jamie Lynn, en la que habló sobre su relación y defendió su papel en la tutela de 13 años de la estrella del pop.

En una serie de capturas de pantalla de la aplicación Notes publicadas en Twitter este jueves, Britney escribió sobre cómo vio la entrevista, cuyos fragmentos se transmitieron tanto en Good Morning America como en Nightline.

"Miré mi teléfono y vi que mi hermana hizo su entrevista para promocionar su libro... Lo vi con fiebre de 104 grados (42 grados Celsius) y en realidad fue agradable tener fiebre tan alta porque tuve que rendirme a no importarme. Simplemente me importaba un carajo, pero me dolía mucho la cabeza.

"Las dos cosas que me molestaron que dijo mi hermana fueron que mi comportamiento estaba fuera de control. Ella nunca estuvo mucho conmigo hace 15 años... entonces, ¿por qué están hablando de eso a menos que quiera vender un libro a mis expensas?", escribió Britney.

En la entrevista que se transmitió este miércoles, la actriz de 30 años habló sobre su relación con su hermana después de que la tutela de 13 años de Britney llegara a su fin en noviembre pasado.

La ex protagonista de Zoey 101 afirmó que la relación con su hermana se vio afectada después de una pelea que tuvieron al comienzo de la pandemia de la Covid-19.

"Se enfureció por algo trivial. Se me acercó gritando y levantándose en mi cara mientras yo cargaba a mi hija Ivey, que en ese momento solo tenía 22 meses.

"A pesar de mis mejores esfuerzos, Britney continuó atacando, y mi entonces hija de 12 años, Maddie, tuvo que interponerse entre nosotros para proteger a su hermana pequeña hasta que mis padres finalmente lograron que Britney se retirara", contó la intérprete.

Durante la entrevista, Lynn Spears también dijo que siempre había apoyado a su hermana mayor y trató de ayudarla a salir de la tutela.

"Siempre he sido el mayor apoyo de mi hermana. Entonces, cuando necesitaba ayuda, establecí formas de hacerlo, hice todo lo posible para asegurarme de que tuviera los contactos que necesitaba para posiblemente continuar y terminar esta tutela y simplemente terminar con todo esto para nuestra familia. Si va a causar tanta discordia, ¿por qué continuar?", dijo Lynn.

Jamie Lynn, que es 10 años más joven que Britney, saltó a la fama a principios de la década de 2000 después de protagonizar la serie de Nickelodeon All That, que condujo a su propio programa, Zoey 101. Después de quedar embarazada de su primera hija a los 16 años, Jamie Lynn se tomó un descanso de la actuación y se mudó de Los Ángeles para concentrarse en su familia. Más recientemente, regresó a la pantalla chica en Steel Magnolias, de Netflix.

"¡Espero que tu libro le vaya bien, Jamie Lynn! ¡Mi familia arruinó mis sueños a los cien mil millones por ciento y tratan de hacerme quedar como la loca mientras tengo fiebre, sin poder moverme en mi cama! ¡A mi familia le encanta derribarme y lastimarme siempre, así que estoy molesta con ella!", agregó Britney.

Aunque la tutela de Britney Spears finalizó en noviembre, su batalla legal continúa, ya que quedan dudas sobre la participación y el comportamiento de su familia durante el arreglo. Cuando testificó en junio de 2021, Britney expresó su deseo de emprender acciones legales contra su familia.

