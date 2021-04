Retiran la demanda por plagio contra la película "La forma del agua" y Guillermo del Toro

Los Ángeles. Los responsables de la demanda por presunto plagio de la película "La forma del agua" (2017), dirigida por Guillermo del Toro, retiraron sus acusaciones y cerraron así un proceso legal que ha durado algo más de dos años.

La revista The Hollywood Reporter señala que la denuncia fue retirada el pasado viernes. El estudio Searchlight Pictures, la compañía detrás de "La forma del agua", emitió hoy un comunicado explicando su versión de lo sucedido.

David Zindel, el hijo del autor de 'Let Me Hear You Whisper' (1969) Paul Zindel, admite, basándose en información confidencial obtenida durante el proceso de litigio, que sus demandas de plagio son infundadas", dijo Searchlight Pictures.

Él admite que Guillermo del Toro es el verdadero creador de "La forma del agua". Cualquier similitud entre los dos trabajos es casual", añadió.

Los abogados de Zindel no han hecho ninguna declaración por el momento.

The Hollywood Reporter aseguró que "las partes en el litigio han llegado a un acuerdo para retirar el caso", mientras que el portal The Wrap afirmó que "el demandante llegó a un acuerdo para voluntariamente retirar el caso".

Dos años de litigio

El origen de esta demanda se sitúa en febrero de 2018, cuando David Zindel, hijo del fallecido dramaturgo Paul Zindel, aseguró en una denuncia que las similitudes entre la obra teatral "Let Me Hear You Whisper" de su padre y la película de Guillermo del Toro eran tan grandes que la cinta debería ser vista como una adaptación de ese texto.

La demanda fue dirigida contra Searchlight Pictures, Del Toro y el productor asociado Daniel Kraus por infringir los derechos de autor, ahora en manos de los hijos del dramaturgo.

El argumento de la obra de teatro de Zindel gira en torno a la relación establecida entre una introvertida cuidadora que forma una extraña amistad con un delfín mientras trabaja en un laboratorio militar durante la Guerra Fría.

